(Видео) Вселенската капсула на Спејс икс со четиричлен екипаж слета на Земјата

Четири членови на екипажот на капсулата на Спејс икс (SpaceX), Crew Dragon слетаа крај брегот на Заливот на Флорида во саботата, безбедно враќајќи се од петмесечната научна мисија на Меѓународната вселенска станица.

Капсулата Endurance на Спејс икс падна со падобран во водите во близина на брегот на Тампа кратко по 21 часот по локално време со двајца астронаути на НАСА, јапонски астронаут и руски космонаут, по околу девет часа лет од орбиталната истражувачка лабораторија, прикажана на НАСА на видеото на интернет.

Тимот Crew-5 беше лансиран од Флорида на 6 октомври за да спроведе рутинско научно истражување на станицата. Во него беа вклучени космонаутот Ана Кикина (38), која стана првата Русинка која полета на американско вселенско летало во последните 20 години, и командантот на летот на НАСА, Никол Аунапу Ман (45), првата американска Индијанка испратена во орбитата, пренесе Хина.

Капсулата има форма на гумена бонбона

Во леталото беа и пилотот на НАСА Џош Касада (49) и јапонскиот астронаут Коичи Ваката (59), ветеран со четири претходни вселенски летови.

Вселенското летало Crew Dragon, капсула во облик на гумена бонбона, дизајнирана за лансирање на ракетите Falcon 9 на SpaceX, се одвои од вселенската станица рано наутро во саботата и повторно влезе во атмосферата на Земјата околу 20:11 часот, издржувајќи ја топлината на триење од околу 1930 степени Целзиусови која допира до надворешната страна на капсулата. Две групи падобрани беа распоредени за да го забавт спуштањето на капсулата на 24 километри на час непосредно пред ударот.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroDuke, @Astro_Josh, @Astro_Wakata, and Anna! pic.twitter.com/LHrrqL5g6U

— SpaceX (@SpaceX) March 12, 2023