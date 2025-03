(Видео) Украинците нападнаа една од најголемите рафинерии во Русија

Укриански сили рано утринава ја нападнаа нафтената рафинерија Новокуибишевск во руската област Ростов, објави на Телеграм шефот на Центарот за борба против дезинформации при Советот за национална безбедност и одбрана, Андриј Коваленко, а пренесува Укринформ.

Како што се дознава, рафинеријата има годишен капацитет од 8,8 милиони тони, што ја прави една од десетте најголеми такви капацитети во Русија.

#Novokuibyshevsk refined as of now 💨 pic.twitter.com/4MlO2RX854

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) March 10, 2025