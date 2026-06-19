(Видео) Руска ракета промаши украински дрон и ја погоди рафинеријата во Москва

Ракета од еден од системите за воздушна одбрана што ги штити приодите кон Москва промаши украински дрон за време на вчерашниот напад и погоди резервоар за гориво во московската рафинерија во Капотња. Ова предизвика силна експлозија и го разнесе покривот на куполата на резервоарот во воздух.

Моментот е забележан во видео кое се прошири на интернет и веројатно прво е објавено на кинескиот сегмент на ТикТок. Снимката покажува како ракетата минува под дронот, оставајќи трага од кондензација зад себе и удира директно во резервоарот. Истото се гледа и во неколку видеа направени од други агли.

Според „Астра“, истрелот веројатно бил испукан од противвоздушен ракетен систем „Панцир“ од североисточен правец.

За време на најголемиот украински напад со беспилотни летала врз Москва од почетокот на војната на 18 јуни, кој повторно ја погоди рафинеријата за нафта во главниот град и запали два големи трговски центри, руските системи за воздушна одбрана и војниците со преносни противвоздушни ракетни системи постојано ги промашуваа своите цели.

Каналот „Бит или Ор“ објави избор од видеа за кои рече дека го докажуваат ова. Во голем број случаи, неколку ракети беа испукани кон дронови без успех. Понекогаш, дури и по ударот, дроновите го продолжувале летот и на крајот се уривале во разни објекти. Имало и случаи кога остатоци од соборени дронови паѓале врз згради и експлодирале.

Воениот аналитичар Јан Матвеев го поврзал ова со употребата на нови противвоздушни ракети против дронови за системите „Панцир“, кои, според него, веројатно се уште се недоволно развиени.

Станува збор за противвоздушна водечка ракета ТКБ-1055 („Гвозд“) – компактна верзија на ракетите „Панцир“, дизајнирана да пресретнува дронови.

„Логиката е едноставна. Дроновите летаат ниско и не се особено издржливи, но ги има многу. Затоа, може да се користат повеќе мали ракети наместо помалку големи и тешки“, забележува аналитичарот, сугерирајќи дека руската одбранбена индустрија не успеала првиот пат да создаде доволно сигурна и прецизна ракета во забрзан временски рок.

Претходно, Матвеев, коментирајќи ги видеата од војници кои пукаат кон беспилотни летала со преносни противвоздушни комплекси, рече дека системите за противвоздушна одбрана се распоредени директно во градот, а нивните ракети често летаат хаотично и ги промашуваат своите цели.

Како резултат на нападот врз рафинеријата Капотња, оштетена е комбинираната фабрика за преработка на нафта „Евро+“, која обезбедува 47% од производствениот капацитет на фабриката. Според Ројтерс, оштетени се и некои секундарни производствени погони, меѓупроизводствени цевководи, помошна опрема, а гореле и резервоари со нафтени производи.