(Видео) Претседателот на руски Дагестан побесне поради мобилизацијата

Претседателот на руската република Дагестан, ско се суди според снимката објавена синоќа, побесне на руските војници задолжени за мобилизација, кои се возеле низ градот Дербент и преку звучник повикувале „сите машки државјани да се јават во мобилизациските канцеларии.“

„Како офицерите за мобилизација во Дербент може на таков начин да ги повикуваат луѓето да се јават во мобилизациските канцеларии“, рече даестанскиот претседател Сергеј Меликов на состанокот на Безбедносниот совет на Дагестан.

The head of Dagestan, Sergei Melikov, has absolutely lost it with Derbent's draft officers after they drove around with megaphones telling *every man* in the city to turn up at the conscription centre https://t.co/Y1IJ2T5FBn pic.twitter.com/jIzLT75cw0

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 29, 2022