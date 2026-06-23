(Видео) Пожар во облакодер во финансискиот дел на Мадрид, евакуирани стотици лица
Облакодерот Торе Моеве во Мадрид, во кој се наоѓа седиштето на шпанската енергетска компанија Moeve, денеска беше евакуиран откако во зградата избувна пожар.
Според информациите од полицијата, пожарот во текот на попладнето бил ставен под контрола, а во инцидентот нема повредени лица.
Пожарот избувнал во финансискиот кварт на шпанската престолнина, а поради густиот чад биле евакуирани вработените и сите лица кои во тој момент се наоѓале во облакодерот.
#Últimahora 🚨 Un incendio en la torre Moeve, en las Big Four de #Madrid, genera una intensa humareda y obliga a desplegar un amplio operativo.
Algunos testigos relatan que se ha producido una explosión.pic.twitter.com/IaIrJq9YPW
— eSPAINews (@eSPAINews_) June 23, 2026
Очевидци изјавиле дека од зградата почнал да се шири густ чад, по што веднаш била започната евакуацијата. Еден од вработените изјавил дека морал пеш да се спушти дури 34 ката за да излезе од зградата.
Друга очевидка за британската новинска агенција изјавила дека забележала чад и почувствувала испарувања уште пред да се активира противпожарниот аларм.
На снимките објавени од очевидци се гледа како густ чад излегува од средниот дел на 49-катниот облакодер.
Полицијата потврди дека пожарот е ставен под контрола.