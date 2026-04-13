(Видео) Победничкиот танц на унгарски политичар стана глобална сензација. Погледнете зошто

Победничкиот танц на унгарскиот политичар Жолт Хегедуш собра над милион прегледи преку ноќ. Клучна фигура во тимот на Петер Маѓар и водечки кандидат за министер за здравство на Унгарија, Хегедуш е исто така врвен ортопедски хирург кој помага во развојот на планот за реформа на здравствената заштита на Тиса.

Хегедуш е искусен ортопед – хирург, тој работел и во Унгарија и во Обединетото Кралство. Неговите специјализации вклучуваат замена на колк и колено.

Претходно бил претседател на етичкиот одбор на Унгарската лекарска комора (MOK). Тој е добро познат по неговото застапување против „исплати на бакшиш“ (пликови полни со пари дадени на медицинскиот персонал), практика за која тој водеше кампања за укинување.

Член е на партијата Тиса, тој беше избран во Националното собрание на штотуку одржаните унгарски избори во април 2026 година.

По убедливата изборна победа на партијата Тиса, д-р Хегедуш стана глобална сензација откако видеото од него како танцува на сцената на прославата на забавата стана вирално. Снимката ја споделија големи меѓународни медиуми, вклучувајќи ги Си-Ен-Ен, Гардијан, АП, Ројтерс, Ен-Би-Си њус…