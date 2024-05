(Видео) Огромно невреме во Хјустон, четворица мртви, градот во темнина

Силна бура со урагански ветрови го зафати Хјустон вчера, однесе најмалку четири животи, искрши прозорци на облакодери и остави 800.000 домови без струја, потопувајќи голем дел од градот во темнина, рече градоначалникот. Поголемиот дел од центарот на Хјустон и неговата комерцијална област беа преполни со урнати далноводи и стакло од скршените прозорци по невремето, а сообраќајот и уличните светла низ градот беа намалени, рече градоначалникот Џон Витмир во интервју за локалната телевизија КРИВ.

Витмајр од градскиот оперативен центар за итни случаи рече дека невремето го погодило Хјустон, најнаселен урбан центар во Тексас на брегот на Персискиот залив, со ветрови од 129 до 161 километар на час.

I swear I was in a tornado . Houston wtf was that bro.? #houston pic.twitter.com/ILAgT5mWuE

— MattHtx (@Matt_TPJ) May 17, 2024