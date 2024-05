(Видео) Масовни напади на Крим. Сателитските снимки откриваат уништени моќни авиони

Пристанишниот град Севастопол на окупираниот Крим е нападнат трета ноќ по ред.

Десетици беспилотни летала го нападнаа Севастопол и блиската Балаклава во раните утрински часови, предизвикувајќи делумни прекини на електричната енергија, објави Михаил Развозаев, назначен од Русија шеф на Севастопол. Остатоци од дронот што паѓаше ја погодија трафостаницата Севастопол, рече Развозаев.

„Руските единици за воздушна одбрана уништија десетици беспилотни летала и повеќе од пет поморски беспилотни летала“, тврди Развозаев.

Нема извештаи за жртви. Развозајев рече дека итните служби ја следат состојбата и техничарите работат на обновување на напојувањето со електрична енергија.

Ова е трет напад за два дена на окупираниот Севастопол. Руските официјални лица и локалните канали Телеграм објавија напади на рускиот воен аеродром Белбек, во близина на Севастопол, во текот на ноќта на 15 мај и подоцна истата вечер.

On @Maxar imagery, two MiG-31s and one Su-27 have been completely destroyed, and a MiG-29 damaged, at the Russian Air Force's Belbek Airbase in occupied Crimea. A fuel storage near the main airbase runway was also destroyed, and debris continued to burn in the aftermath. https://t.co/ZWflMYUFVw pic.twitter.com/80N56MRP2h

— Christiaan Triebert (@trbrtc) May 16, 2024