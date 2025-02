(Видео): Маск се размавта со моторна пила на митинг на конзервативците: „Ова е моторна пила за бирократијата“

Елон Маск замавна со моторна пила на сцената за време на Конференцијата за политичко дејствување на конзервативците (CPAC) во Вашингтон.

Технолошкиот милијардер и советникот на Трамп ненадејно се појавија на митингот и покрај тоа што претходно беа отстранети од распоредот. Тој излезе на сцената со темни очила и црна шапка MAGA (Make America Great Again).

„Ова е моторна пила за бирократијата“

Откако му посака добредојде на сцената, водителот на публиката и кажа дека има уште едно изненадување и дека аргентинскиот претседател Хавиер Милеи има подарок за Маск.

Милеи излезе на сцената носејќи голема црна и црвена моторна пила, која му ја подаде на Маск, кој потоа мавташе наоколу, викајќи

“Ова е моторна пила за бирократија! Моторна пила! Вуу!”

Тој потоа ја нарече моторната пила „меч DOGE“, мислејќи на неговата владина програма за намалување на трошоците што тој и Трамп ја иницираа откако дојдоа на власт.

Маск излезе на сцената веднаш откако Најџел Фараж го пофали во неговиот говор во CPAC.

„Тогаш не можевте да кажете ништо за вакцините или за заклучувањата без да бидете замолчени од социјалните мрежи. А потоа дојде и херојот на слободата на говорот, Илон Маск“, рече британскиот десничар и обожавател на Трамп, Фараж.

„Се трудиме да правиме добри работи и се забавуваме правејќи го тоа“

Маск изјави дека пред една година не мислел дека денес ќе биде во администрацијата на Трамп.

„Се трудиме да правиме добри работи, но во исто време се забавуваме и имаме добра смисла за хумор“, рече тој.

Потоа наведе неколку работи кои, како што рече, го натерале да почне да ги поддржува републиканците.

„Култура на откажување, обиди да се запре слободата на говорот и кршење на личните слободи“, рече Маск.

Тој продолжи да зборува за DOGE (американскиот оддел за владина ефикасност) кој го советува Трамп за намалување на владините програми.

Тој беше прашан за чековите за дивиденди на DOGE, за кои тој и Трамп разговараа оваа недела. Идејата е дека дел од заштедите што ги обезбедува неговата група ќе им бидат вратени директно на даночните обврзници.

„Тоа се одземени пари од работи што се деструктивни за оваа земја“, вели Маск.

На прашањето дали овие проверки се популарни, Маск рече дека се популарни.

„Претседателот го поддржува тоа“, вели Маск, но не наведе детали за тоа како има намера да го спроведе во пракса.

„Размислувам за ревизија на Федералните резерви“

Маск скокаше наоколу за време на разговорот на различни теми.

На прашањето дали размислува за ревизија на Федералните резерви, независната американска централна банка, тој рече: „Да, дефинитивно“.

„Има ѓубре насекаде“, рече Маск додека зборуваше за тоа каде да се намалат трошоците во Вашингтон.

Илон Маск потврди дека DOGE ќе врши ревизија на Федералните резерви.

Во целата своја историја, Банката на федерални резерви никогаш не била подложена на целосно транспарентна ревизија или не го открила целосниот обем на одлуките на својата монетарна политика.

Публиката во CPAC аплаудираше и навиваше додека зборуваше Маск. Во неколку наврати се слушаа извици: „Маск, те сакаме“.

Федералните резерви се основани пред речиси еден век, и додека нејзините функционери се назначени од претседателот и потврдени од Сенатот и редовно поднесуваат извештаи до Конгресот, тие се дизајнирани да бидат независни за да ги заштитат од политички притисок. Во својот прв мандат, Трамп често се судри со претседателот на ФЕД, Џером Пауел и зборуваше негативно за Федералните резерви, бидејќи беше незадоволен од нејзините каматни стапки.

„Путин не може да си дозволи“

Тој беше прашан и за критиките упатени кон него и позицијата на претседателот Трамп за војната во Украина.

Argentinian President Javier Milei shows up at #CPAC2025 to hand Elon Musk a chainsaw that he immediately starts swinging around. pic.twitter.com/bFRMMMyNwf

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) February 20, 2025