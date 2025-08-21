(Видео) Мало суштество ги затвора плажите во јужна Шпанија
Туристите на шпанскиот брег на Коста Бланка се предупредени да не влегуваат во морето откако е забележано отровно морско суштество познато како син змеј. Пливањето е забрането по должината на крајбрежјето долго повеќе од 11 км (7 милји) во близина на Гвардамар дел Сегура, северно од Торевиеха, објавува Скај њуз.
„Држете се подалеку“
Хозе Луис Саез, градоначалникот на Гвардамар дел Сегура, вчера објави на социјалните мрежи: „Пливањето е забрането по видувањето на два Glaucus atlanticus, познати како син змеј, на плажата Виверс“. Тој додаде дека луѓето треба да се држат подалеку од животното за да избегнат каснување.
Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO
— José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025
Саез денес изјави дека нивото на тревога е намалено на жолто откако е завршена „специјална операција за надзор“. Скај њуз го контактираше градоначалникот за да провери дали локалните плажи се повторно отворени за пливачи.
Што е син змеј?
Синиот змеј, или Glaucus atlanticus, е вид нудибранх кој се храни со екстремно отровни животни, како што е смртоносниот португалски човек на војната. Токму оваа исхрана го прави опасен.
Како што објаснува Australian Geographic, синиот змеј користи израстоци слични на прсти за да ги апсорбира клетките што боцкаат од својата храна и да ги складира во концентрирани дози, давајќи му многу посилно убод од својот плен. Убодот може да биде многу непријатен, а типичните симптоми вклучуваат гадење, болка, повраќање и акутен алергиски контактен дерматитис.
Toe to toe with the highly venomous Portuguese man o' war? 🧪
The blue angel nudibranch (Glaucus atlanticus) feasts on the Portuguese man o' war. turning the toxic stinging cells of the man o' war into a defence mechanism.#ausgeo #marinelife #oceanwonders #naturephotography pic.twitter.com/S9TFezdm63
— Australian Geographic (@ausgeo) July 12, 2025
Како стигнуваат до брегот?
Додека повеќето морски полжави живеат на дното, сините змејови се исклучок. Тие голтаат воздушен меур, што им овозможува да лебдат на површината на морето. Ова значи дека се на милост и немилост на времето, поради што силните ветрови често ги бришат на брегот.
Според One Earth, овие мали, но впечатливи суштества се долги само околу три сантиметри. Тие живеат на површината на Атлантскиот, Тихиот и Индискиот Океан во умерени и тропски води.