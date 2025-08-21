(Видео) Мало суштество ги затвора плажите во јужна Шпанија

21/08/2025 20:15

Туристите на шпанскиот брег на Коста Бланка се предупредени да не влегуваат во морето откако е забележано отровно морско суштество познато како син змеј. Пливањето е забрането по должината на крајбрежјето долго повеќе од 11 км (7 милји) во близина на Гвардамар дел Сегура, северно од Торевиеха, објавува Скај њуз.

„Држете се подалеку“
Хозе Луис Саез, градоначалникот на Гвардамар дел Сегура, вчера објави на социјалните мрежи: „Пливањето е забрането по видувањето на два Glaucus atlanticus, познати како син змеј, на плажата Виверс“. Тој додаде дека луѓето треба да се држат подалеку од животното за да избегнат каснување.

Саез денес изјави дека нивото на тревога е намалено на жолто откако е завршена „специјална операција за надзор“. Скај њуз го контактираше градоначалникот за да провери дали локалните плажи се повторно отворени за пливачи.

Што е син змеј?

Синиот змеј, или Glaucus atlanticus, е вид нудибранх кој се храни со екстремно отровни животни, како што е смртоносниот португалски човек на војната. Токму оваа исхрана го прави опасен.

Како што објаснува Australian Geographic, синиот змеј користи израстоци слични на прсти за да ги апсорбира клетките што боцкаат од својата храна и да ги складира во концентрирани дози, давајќи му многу посилно убод од својот плен. Убодот може да биде многу непријатен, а типичните симптоми вклучуваат гадење, болка, повраќање и акутен алергиски контактен дерматитис.

Како стигнуваат до брегот?

Додека повеќето морски полжави живеат на дното, сините змејови се исклучок. Тие голтаат воздушен меур, што им овозможува да лебдат на површината на морето. Ова значи дека се на милост и немилост на времето, поради што силните ветрови често ги бришат на брегот.

Според One Earth, овие мали, но впечатливи суштества се долги само околу три сантиметри. Тие живеат на површината на Атлантскиот, Тихиот и Индискиот Океан во умерени и тропски води.

Поврзани содржини

Зошто емоционалната исцрпеност е сè почеста кај децата?
Тајна состојка што ќе го подобри вкусот на секое јадење
Како ефикасно да ги отстраните дамките од дезодоранс од вашата облека
21 август во историјата – Украдена е Мона Лиза
Ова е најскапиот одмор во Европа: Рекордно високи цени, лежалките на плажа „огин и пламен“
СЗО: Телесното казнување на децата носи повеќекратни ризици за нивното физичко и ментално здравје
Посипете од овој зачин на местото каде што слетуваат гулабите и ќе ги истерате од вашата тераса засекогаш
Што е поздраво: Ова е разликата помеѓу црното и белото грозје

Најчитани