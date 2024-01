(Видео) Два британски воени брода се судрија во близина на Бахреин

Во тек е истрага откако два британски воени брода се судрија во пристаништето во Бахреин, соопшти Кралската морнарица. Од судирот има и видео кое на големо се споделува на социјалните мрежи. Изгледа дека бродот Чајдингфолд удрил во бродот Бангор, кој се наоѓал веднаш до брегот во пристаништето на Блискиот Исток.

Во инцидентот нема повредени, соопшти британското Министерство за одбрана, одбивајќи да ја коментира природата на судирот додека истрагата е во тек. Двата брода се сместени таму како дел од долгорочното присуство на Обединетото Кралство во Заливот.

Let's check in on the mighty British navy…. 👀

UK’s HMS Chiddingfold and HMS Bangor collided in Bahrain.#navy #yemen #houthis #unitedkingdom #royalnavy #HMSChiddingfold #hmsbangor pic.twitter.com/o8O2sGlShV

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) January 20, 2024