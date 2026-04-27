Вицепремиерот Николоски ги разгледа клупите поставени во Прилеп

27/04/2026 13:46

 

Секој ден е на терен и секој ден зборува за огромни успеси.

Тоа е работата на вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски. Денеска беше во Прилеп каде со градоначалникот Дејан Проданоски изврши увид на реконструкција на улицата „Кеј 1 Мај“, проект кој се работи преку Министерството за транспорт со финансиска помош од Светска банка.

„Се работат големи инфраструктурни проекти, дел се реализираат, дел се во постапка на тендерирање, одиме со силна подршка на општината Прилеп. Сакам да изразам голема подршка на градоначалникот, на Советот,  на претседателката на Советот за она што го работи општината и интензивно ќе продолжиме со подршката со цел да се завршат сите инфраструктурни проекти“, рече Николоски.

Според него, најважна била обиколницата на градот за која општината веќе работи на проектирање. Општината работи на проектирањето, а потоа обврската ќе ја преземе Владата за да најде изведувач и финансии за тој проект.

Татко ми го закопавме со бугарски куршум. Мајка ми беше ранета на Сремски фронт: Рускоска одговара на кривичната пријава
Пријавувањето за HalkEco Skopje Run 10К завршува на 29 април
ВМРО-Народна го нарече „мегафон на власта“ новиот директор на МРТВ
Мицкоски како шеф на Регулаторна – кажува колку ќе чини дизелот и бензинот
Променливо време со дожд, грмежи и температури под нула
Грант од 500.000 евра за УГД – Штип, училиштето „Кочо Рацин“ од Свети Николе и три компании
Продолжува изградбата на Универзална сала – куполата била безбедна
Ѓорѓиевски со бунари ќе ја намалува загубата на питка вода во Скопје

