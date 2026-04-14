Венс, изјави дека е „тажен“ поради изборниот пораз на Орбан, но САД се подготвени да соработуваат со неговиот наследник

Вашингтон– Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс изјави дека е „тажен“ поради поразот на унгарскиот премиер Виктор Орбан на изборите, притоа нагласувајќи дека САД се подготвени да соработуваат со неговиот наследник, конзервативецот Петер Маѓар.

– Ме растажува што изгуби, но сигурен сум дека ќе соработуваме многу добро со следниот унгарски премиер – рече Венс во интервју за Фокс њуз.

– Многу добро знаевме дека постои голема веројатност Виктор да изгуби на овие избори – додаде тој неколку дена откако лично ја посети Будимпешта за да ја изрази поддршката на САД за Орбан.

Ватикан треба „да се држи до моралните прашања“, додаде Венс, откако папата Лав XIV изјави дека не се „плаши“ од владата на САД.

– Да, мислам дека во некои случаи би било подобро Ватикан да се држи до моралните прашања и да му препушти на американскиот претседател да ја одредува американската политика – рече Венс во интервјуто.