Венс го критикуваше Нетанјаху, сега Израел го поткопува

Потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, оваа недела имаше напнат телефонски разговор со премиерот Бенјамин Нетанјаху околу претерано оптимистичките предвидувања за војната во Иран, објави „Аксиос“.

Венс го критикуваше Нетанјаху за тоа колку рекол дека промената на режимот ќе биде лесна, објави медиумот.

„Пред војната, Биби навистина му го продаде тоа на претседателот, дека промената на режимот ќе биде лесна отколку што навистина е. И потпретседателот беше јасен за некои од тие изјави“, изјави американски функционер за „Аксиос“, користејќи го прекарот на Нетанјаху.

По разговорот, американски функционер тврди за медиумот дека Израел го поткопува Венс, кој презеде водечка улога во преговорите за прекин на огнот со Исламската Република. Венс, долгогодишен јавен противник на странски војни без крај, се приклучува на разговорите заедно со американските преговарачи Стив Виткоф и Џаред Кушнер.

Американскиот функционер го обвини Израел дека стои зад извештаите дека Иран сака да преговара со Венс, сметајќи го за поподложен на постигнување договор за завршување на војната.

„Тоа е израелска операција против Џ.Д.“, изјавил американскиот функционер за „Аксиос“. Медиумот наведува дека нема докази за таква операција.

Медиумот цитира друг функционер кој вели дека Венс најверојатно ќе постигне договор со Иран.

„Ако Иранците не можат да постигнат договор со Венс, тие нема да добијат договор. Тој е најдобриот што можат да го добијат“, изјавил висок американски функционер за „Аксиос“.

Соединетите Американски Држави можат со сигурност да утврдат дека уништиле само околу една третина од огромниот ракетен арсенал на Иран, додека американската и израелската војна против земјата се приближува кон својот прв месец, објави ексклузивно Ројтерс, повикувајќи се на пет анонимни извори запознаени со американските разузнавачки информации.

Статусот на околу уште една третина од арсеналот е помалку јасен, но тие ракети веројатно биле оштетени, уништени или закопани во подземни тунели и бункери во бомбардирањата, изјавија четири извори.

Еден од изворите рече дека разузнавачките информации се слични за капацитетите на Иран со дронови, велејќи дека сè уште постои одреден степен на сигурност дека една третина е уништена.

Оваа проценка, која досега не е објавена, покажува дека иако повеќето од ракетите на Иран се уништени или недостапни, Техеран сè уште има значителен број ракети и можеби ќе може да спаси некои закопани или оштетени ракети по завршувањето на борбите.

Разузнавачките информации се спротивставуваат на јавните изјави на американскиот претседател Доналд Трамп во четвртокот дека на Иран му останале „многу малку ракети“. Тој, исто така, се чинеше дека ја признава заканата што ја претставуваат преостанатите ирански ракети и дронови за сите идни операции на САД за заштита на клучниот Ормутски теснец.