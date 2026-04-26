Венс евакуиран пред Трамп, кој се сопнал и паднал

26/04/2026 12:58

Членовите на Тајната служба прво го евакуираа потпретседателот Џ.Д. Венс за време на пукањето на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа, а дури по некое време се вратија по американскиот претседател Доналд Трамп, кој се сопна и падна при неговото излегување.

Инцидентот се случи за време на драматичната евакуација од хотелот Хилтон во Вашингтон, откако вооружен човек отвори оган на безбедносен контролен пункт додека Трамп, првата дама Меланија Трамп, потпретседателот и членовите на кабинетот беа во објектот.

Како што може да се види на драматичното видео што кружи на интернет, агенти на Тајната служба го изведоа Венс од салата во првите моменти на хаос, додека Трамп остана во објектот некое време.

Дури потоа, обезбедувањето се врати да го земе американскиот претседател и го испрати до излезот во согласност со безбедносниот протокол. 

