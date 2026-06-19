Венс беше подготвен за Швајцарија, а потоа сè пропадна: Откажани преговорите меѓу САД и Иран

Преговорите меѓу САД и Иран за спроведување на клучниот мировен договор, што требаше да се одржат денес во Швајцарија, беа ненадејно откажани. Оваа вест беше потврдена од швајцарското Министерство за надворешни работи, објавува „Гардијан“.

Разговорите требаше да започнат во селото Обирген, два дена по потпишувањето на меморандумот за разбирање со кој се отвори рок од 60 дена за постигнување траен договор за нуклеарната програма на Иран и обезбедување на нафтен сообраќај низ Ормускиот теснец.

Откажувањето на разговорите е сериозен удар за потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, кој презеде водечка улога во промовирањето на мировен договор со цел да се стави крај на неколкумесечната непопуларна војна со Иран, пишува Си-Ен-Ен. Овој потег претставува голем ризик за Венс, познат воен скептик кој се смета за веројатен претседателски кандидат во 2028 година, особено затоа што администрацијата помина месеци безуспешно обидувајќи се да го наговори Техеран на отстапки.

Одлуката за откажување беше донесена толку ненадејно што Венс го откажа летот за Швајцарија во четврток вечерта, иако неговиот персонал и новинарите веќе се собраа во заедничката база Ендрус.

Десетици претставници на Белата куќа и медиумите веќе беа во Швајцарија, подготвувајќи се за пристигнувањето на Венс. „Логистиката на овие преговори никогаш не била едноставна или предвидлива. Во моментов, потпретседателот не заминува вечерва“, изјави портпаролот на Белата куќа доцна во четвртокот.

Откажувањето дојде откако полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним објави дека иранските преговарачи сакале да видат знаци на спроведување на привремениот договор од страна на САД пред да започнат новите мировни преговори. Покрај тоа, мрежата Ал-Мајадин Араб поврзана со Хезболах објави дека Техеран го одложува испраќањето на својата делегација поради воената кампања на Израел во Либан.

Иако врховниот лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, во четвртокот изјави дека го одобрил Меморандумот за разбирање и покрај резервите, а САД истовремено ја укинаа блокадата на иранските пристаништа, преовладуваше неизвесност. Хамнеи рече дека Трамп го потпишал договорот „од очај“ и дека преговорите нема да бидат лесни. „Ако американската страна премногу бара, ние нема да го прифатиме“, се вели во неговата писмена порака.

Израел, кој не беше вклучен во мировните преговори, продолжи да се бори во Либан и започна нови воздушни напади во петокот, обвинувајќи го Хезболах за кршење на прекинот на огнот. Владата на Бенјамин Нетанјаху инсистира дека нема намера да се повлече од Либан, што предизвика отворени критики од Трамп и Венс.

Во четврток, Венс рече дека Израел мора да го почитува мировниот процес. „Она што понекогаш го фрустрираше претседателот е тоа што се чини дека сме на работ на голем пробив во договорот, а потоа одеднаш има огромна експлозија во центар за цивилно население во Бејрут, а многу луѓе кои немаат никаква врска со Хезболах ги губат животите“, им рече Венс на новинарите, додавајќи дека таквите дејствија се „неприфатливи“.

Договорот предизвика жестоки критики од републиканските јастреби, кои ја обвинија администрацијата за капитулација пред Иран. Сенаторот Бил Касиди го нарече „најлошата грешка во надворешната политика во последните децении“, додека претседателот на Комитетот за вооружени сили на Сенатот, Роџер Викер, го нарече пактот „целосно неконзистентен со целите на претседателот“.

И покрај критиките, Венс го претстави договорот како голема победа во медиумската офанзива. „Луѓето велат дека Иранците никогаш нема да го променат своето однесување. Па, можеби тоа е вистина, а ако е така, тогаш не добиваат никакви придобивки од договорот. Но, не вреди ли да се проба?“, рече тој на брифингот во четврток. Претседателот Трамп, кој го следеше одблизу напредокот на Венс, ја сумираше ситуацијата полушеговито: „Ако функционира, јас ќе ги преземам заслугите. Ако не функционира, ќе го обвинам Џ.Д.“.

Целиот дипломатски напор се заканува да го искомплицира патот на Венс до претседателската номинација во 2028 година. Некогаш отворен критичар на странските војни, потпретседателот мораше жестоко да ја брани офанзивата на Иран додека приватно бараше пат кон мир. „Постои ризик дека ако договорот не успее, ако договорот е голем неуспех, тогаш Венс е жртвено јагне“, рече Курт Милс, сојузник на Венс и извршен директор на „Американ конзерватив“.

Ванс преземал ризици и претходно. Во февруари, тој се сретна со министерот за надворешни работи на Оман за да спречи војна, само за Трамп да нареди напади врз раководството на Иран еден ден подоцна. Подоцна тој ги водеше неуспешните преговори во Пакистан, што му донесе негативни наслови. Сепак, тој истраја во својата улога, желен да ја преземе водечката улога во промовирањето на договорот. Додека Венс го изнесуваше својот аргумент, неговиот потенцијален ривал за 2028 година, државниот секретар Марко Рубио, забележливо се повлече од центарот на вниманието.

Некои од сојузниците на Венс веруваат дека, и покрај ризиците, тој може да излезе посилен, откако ги зајакна своите квалификации во надворешната политика.

„Сигурен сум дека тоа е ризик што го разгледал и ми дава поголема доверба во ова бидејќи одлучил дека вреди да се преземе ризик“, рече лице блиско до Белата куќа. Но, додека Венс се подготвуваше за разговорите, дури и Белата куќа беше скептична во врска со траен мир. Самиот Трамп имаше подготвен одговор во случај тој да не успее. „Ако не заврши за 60 дена, во ред е“, рече тој во среда. „Се враќаме на бомбардирањето“.