Венецуела: Делси Родригез ги смени врвните воени команданти

Привремената претседателка на Венецуела изјави дека ги заменила сите нејзини високи воени команданти, што е најновото во низата промени откако САД го соборија Николас Мадуро.

Делси Родригез ги објави промените во објава на социјалните мрежи еден ден откако го отпушти долгогодишниот министер за одбрана, кој беше близок до Мадуро, и го замени со поранешен шеф на разузнавањето.

„Го објавувам назначувањето на обновената висока воена команда“, рече Родригез во четвртокот. Таа беше потпретседател под Мадуро, авторитарниот левичар беше соборен во напад на американските специјални сили на 3 јануари.

Под притисок од САД, па дури и закана од насилство, Родригез е задолжена да води земја со најголеми докажани резерви на нафта во светот, но економија во хаос, со широко распространет недостиг на храна, лекови и други основни производи.

Таа донесе историски закон за амнестија за ослободување на политичките затвореници затворени под Мадуро и ги промени прописите за нафта и рударство во согласност со барањата на САД за пристап до огромното природно богатство на нејзината земја.

Претседателот Доналд Трамп изјави дека тој ефикасно управува со Венецуела сега и ѝ дозволува на Родригез да остане на власт сè додека таа се држи до американската линија.

Родригез е во деликатна позиција да се обидува да ги задоволи и Трамп и Венецуелците кои се уште лојални на Мадуро, кој беше однесен во Њујорк заедно со неговата сопруга на судење по обвиненијата за трговија со дрога издадени од САД.

Венецуелската војска, која се заколна на лојалност кон Родригез, е моќен субјект. Таа ги надгледува претпријатијата за нафта, рударство и дистрибуција на храна, како и царинските операции и клучните владини министерства, поради обвинувања за злоупотреба и корупција.