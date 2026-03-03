Велика Британија испраќа разурнувач и хеликоптери на Кипар по иранските напади

03/03/2026 18:09

Лондон – Премиерот Кир Стармер вели дека Велика Британија испраќа хеликоптери со капацитети за борба против дронови на Кипар и го распоредува разурнувачот за воздушна одбрана ХМС Драгон во регионот.

„Велика Британија е целосно посветена на безбедноста на Кипар и британскиот воен персонал стациониран таму“, рече Стармер во објава.

„Ние ги продолжуваме нашите одбранбени операции и штотуку разговарав со претседателот на Кипар за да го известам дека испраќаме хеликоптери со капацитети за борба против дронови и дека ХМС Драгон ќе биде распореден во регионот.“ 

