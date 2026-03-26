Вечерва Македонија против Данска по полуфиналето на плејофот за Мудијалот 2026

Предводена од новиот селектор Гоце Седлоски, македонската фудбалска репрезентација вечер во Копенхаген ќе се соочи со Данска во полуфиналето од баражот за пласман на Светското првенство 2026.

-Ова е голем момент за сите нас. Имаме шанса да се бориме за место на Светско првенство и тоа е мотив што ја обединува целата држава. Данска е квалитетен и респектиран противник, но и ние сме тука со причина. Во тимот гледам енергија, концентрација и желба. Играчите го разбираат значењето на дресот и верувам дека тоа ќе го покажат на терен. Подготвени сме тактички, знаеме што сакаме да играме, иако одлуката за составот и формацијата останува кај мене, изјави Седлоски вчеравечер на прес-конференцијата.

Данска на мечот влегува како голем фаворит, но нашите фудбалери најавуваат максимално залагање во обид да го изненадат квалитетниот ривал.

Почетокот на натпреварот во Копенхаген е закажан за 20 часот и 45 минути. Сите билети на стадионот „Паркен“ се распродадени, капацитетот е 38 илјади, помеѓу нив ќе има околу илјада македонски навивачи.

Победникот од овој дуел, во финалето на плејофот на 31 март ќе се соочи со поуспешниот од дуелот Чешка – Република Ирска.