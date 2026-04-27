Уште една сомнителна смрт на руски врвен менаџер. Се удавил додека ловел риба на Волга

Низата смртни случаи на врвни менаџери и бизнисмени што ја зафати Русија кратко по почетокот на војната со Украина продолжува.

Во близина на Волгоград, 42-годишниот Сергеј Лоитер се удави додека ловел риба во реката Волга. Тој беше комерцијален директор на „Јандекс“ од 2022 до 2024 година, а во последните две години работеше за Јанго, меѓународната дивизија на рускиот интернет гигант.

Според V1.ru, повикувајќи се на извори, телото на Лоитер е идентификувано меѓу тројца рибари чии исчезнувања беа пријавени кон крајот на минатата недела. Заедно со Лојтнер, се удавија и инвеститорот од Волгоград Сергеј Назаров (неговото тело сè уште се води како исчезнато) и личниот возач на бизнисменот, Игор Прохоров.

Телото на Прохоров беше откриено прво. „Пронајдени се повреди на главата. Се чини дека или се превртеле или удриле во нешто“, изјави извор за V1.ru.

Лоитнер е барем 20-от врвен менаџер што почина во Русија под мистериозни околности од почетокот на војната. Минатиот септември беше откриено обезглавеното тело на Алексеј Синицин, извршен директор на компанијата за рударство на калиум-магнезиумска сол „К-Поташ сервис“. Во август беа објавени смртта на Дмитриј Осипов, претседател на одборот на директори на „Уралкали“, и Михаил Кенин, основач и главен акционер на групацијата компании „Самолет“, најголемиот руски инвеститор во недвижности. Причините за нивната смрт остануваат непознати.

Врвот на мистериозните смртни случаи се случи во 2022 година: во јануари, 60-годишниот Леонид Шулман, раководител на одделот за транспорт на „Гаспром инвест“, беше пронајден мртов во елитно село во регионот Ленинград. Еден месец подоцна, телата на Владислав Аваев, поранешен потпретседател на „Гаспромбанк“, заедно со неговата сопруга и ќерка, беа пронајдени во стан во Москва.

Во јули 2022 година, телото на 61-годишниот Јуриј Воронов, извршен директор на транспортната компанија „Астра шипинг“, која работеше на договорите на „Гаспром“ за Арктикот, беше пронајдено во елитната колиба Морски Тераси на Финскиот Залив. Тој почина од прострелна рана во главата.

Во есента 2022 година, 67-годишниот Равил Маганов, претседател на одборот на директори на „Лукоил“, падна од прозорец во Централната клиничка болница на Одделот за управување со претседателски имот во Москва. Неговиот наследник, 66-годишниот Владимир Некрасов, почина една година подоцна од „акутна срцева слабост“. Во март 2024 година, Виталиј Робертус, потпретседател на „Лукоил“, почина на 53-годишна возраст. Компанијата не ги откри причината и околностите за смртта на врвниот менаџер.

Исто така, во 2022 година, Сергеј Протосенја, поранешен врвен менаџер во Новатек, беше пронајден мртов во вила во Шпанија; Александар Тјуљаков, врвен менаџер во финансискиот оддел на Гаспром, беше пронајден мртов во гаражата на куќа во близина на Санкт Петербург.

Павел Пчелников, директор за комуникации во Дигитална логистика (Руски железници), беше пронајден со знаци на самоубиство на балконот од неговиот стан во Москва. Павел Антов, основач на „Владимирски стандард“, падна од прозорец на хотел во Индија, а Иван Печорин, директор на Корпорацијата за развој на Далечниот Исток и Арктикот, падна од брод за време на крстарење во близина на островот Руски.

Во февруари 2023 година, Вјачеслав Ровнико, ко-сопственик на белгиската компанија за трговија со нафта „Нафта (Б) НВ“ и извршен директор на Меѓурегионалната унија за гориво, беше пронајден мртов во куќа на автопатот Рублевско-Успенское во близина на Москва. Истата година, Кристина Бајкова, потпретседателка на „Локо-банк“, падна од прозорец по забава.

Во октомври 2024 година, Михаил Рогачев, поранешен заменик-директор на „Норилск никел“, падна од прозорецот на својот стан во Москва. Во јули 2025 година, Андреј Бадалов, потпретседател на „Транснефт“, падна од 17. кат на зграда на автопатот Рублевски.