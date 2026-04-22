Уште еден пораз за Трамп: Гласачите во Вирџинија го одобрија прекројувањето на изборните единици

Гласачите на американската држава Вирџинија во вторникот одобрија план за прекројување на областите во средината на деценијата, кој би можел да ги зголеми шансите на демократите да освојат уште четири места во Претставничкиот дом на САД на среднорочните избори во ноември, кои ќе одлучат за контрола врз поделениот Конгрес.

Уставниот амандман, кој е тесно поддржан од гласачите, ја заобиколува двопартиската комисија за прераспределба на областите за да се овозможи користење на нови области извлечени од Генералното собрание на Вирџинија, предводено од демократите. Но, гласањето на јавноста можеби не е последниот збор. Врховниот суд на државата разгледува дали планот е нелегален во случај што би можел да ги направи резултатите од референдумот бесмислени.

Референдумот за прекројување на областите во Вирџинија означи неуспех за претседателот Доналд Трамп, кој минатата година започна национална битка за прераспределба на изборните единици, повикувајќи ги републиканските претставници во Тексас да ги прекројат областите. Целта беше да им се помогне на републиканците да освојат повеќе места на ноемвриските избори и да го задржат тесното мнозинство во Претставничкиот дом. Гласачите во Вирџинија го одобрија прекројувањето со резултат 51,5 наспроти 48,5 отсто.

Референдумот за прекројување на изборните единици во Вирџинија би можел да помогне во поништувањето на придобивките на републиканците на други места.

„Вирџинија штотуку ја промени траекторијата на среднорочните избори во 2026 година“, рече претседателот на Претставничкиот дом на демократите, Дон Скот, во прослава. „Во момент кога Трамп и неговите сојузници се обидуваат да ја зацврстат власта пред гласачите да имаат право на глас, жителите на Вирџинија се заложија и ги изедначија условите за целата земја“.

Гувернерката на Вирџинија, демократката Абигејл Спанбергер, која водеше кампања за новата мапа, брзо го насочи своето внимание кон ноемвриските избори.

„Ја разбирам итноста од освојување места во Конгресот како контрола врз овој претседател и со нетрпение очекувам да водам кампања со кандидатите низ Комонвелтот, работејќи на заработка на довербата на жителите на Вирџинија“, рече таа во соопштението.

Гласањето во Вирџинија е дел од националната битка за прераспределба.

Прераспределбата во Тексас доведе до бран прекројувања низ целата земја. Досега, републиканците веруваат дека можат да освојат уште до девет места во Претставничкиот дом во новопрецртаните области во Тексас, Мисури, Северна Каролина и Охајо. Демократите сметаат дека можат да освојат до пет места повеќе во Калифорнија, каде што гласачите одобрија сличен обид за прераспределба во средината на деценијата минатиот ноември, и уште едно место според новите окрузи наметнати од судот во Јута.

Републиканците ветија дека ќе ја продолжат битката за новата мапа на Вирџинија на суд.

Во Вирџинија, демократите моментално држат шест од 11-те места во Претставничкиот дом на САД според областите што беа наметнати од Врховниот суд на државата во 2021 година, откако двопартиска комисија не успеа да се согласи за мапа врз основа на најновите податоци од пописот.

Новиот план би можел да им помогне на демократите да освојат дури 10 места.