Урсула фон дер Лајен пристигна во Киев и испрати силна порака за Украина

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен денеска пристигна во Киев по повод втората годишнина од руската војна против Украина.

„Во Киев за да ја одбележиме втората годишнина од војната на Русија против Украина. И да го прославиме извонредниот отпор на украинскиот народ“, напиша фон дер Лајен на мрежата X.

Како што додаде таа, Европската унија стои на Украина повеќе од кога било – финансиски, економски, воен и морален.

„Додека земјата конечно не се ослободи“, додаде фон дер Лајен.

