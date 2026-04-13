Над 3.200 патници не добиле влез во Хрватска поради новиот систем

Новиот европски систем за влез и излез носи значајни промени на граничните премини, зголемувајќи ја безбедноста, но и времето на обработка на патниците, изјави Зоран Ничено, помошник на генералниот директор на полицијата и началник на граничната администрација, за ХТВ.

Според него, системот претставува значаен напредок во однос на претходните процедури, бидејќи сега се собираат и биометриски податоци од секој патник, со што се намалува можноста за злоупотреба на туѓи патни документи.

Тој додаде дека новата технологија е поврзана со повеќе безбедносни бази на податоци, меѓу кои AFIS и NABIS, што овозможува побрза проверка и користење на информациите во кривични истраги.

„Безбедноста е значително зголемена, а системот овозможува и подобра интероперабилност меѓу базите на податоци за биометриски информации“, истакна Ничено.

Сепак, новиот режим на проверки влијае и на брзината на движење на патниците. Една проверка во просек трае околу 70 секунди, а патниците често мора да излезат од возилата за биометриско скенирање, што дополнително го забавува процесот на преминување на границата.

Поради тоа, граничната полиција воведува мобилни уреди со цел да се забрза постапката, особено во периоди на зголемен сообраќај, како викендите и туристичката сезона.

Иако има подолги чекања на одредени премини, властите наведуваат дека метежите не се директна последица на новиот систем, туку се совпаѓаат со празнични и викенд-патувања.

Откако системот е во примена, се регистрирани милиони проверки и создадени над милион досиеја на патници. Според податоците, само вчера на 3.261 лице им бил одбиен влез во Хрватска, најчесто поради пречекорување на дозволениот престој во Европската Унија.