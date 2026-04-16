Иран: Ќе потопиме американски бродови ако САД ја преземат контролата врз Ормуската Теснина

Висок воен советник на врховниот лидер на Иран предупреди дека Иран ќе потоне американски бродови во Ормуската Теснина ако САД се обидат да го „контролираат“ стратешкиот воден пат, објави Анадолија.

Мохсен Резаи во изјава објавена од иранската државна телевизија рече дека САД немаат никаква улога во контролата на теснината.

„Господин Трамп сака да стане полицаец на Ормуската Теснина. Дали тоа е навистина твоја работа? Дали тоа е работа на моќна војска како САД?“, рече Резаи, осврнувајќи се на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Овие ваши бродови ќе бидат потопени од нашите први ракети, кои претставуваат голема опасност за американската војска. Тие дефинитивно можат да бидат изложени на нашите ракети и ние можеме да ги уништиме“, додаде тој.

Резаи рече дека би било „одлично“ ако САД започнат копнена инвазија на Иран, бидејќи Иран би земал илјадници заложници, а потоа би добил милијарда долари за секој заложник.

Тој додаде дека воопшто не е за продолжување на прекинот на огнот и дека тоа е негов личен став.

Резаи е поранешен врховен командант на Корпусот на Исламската револуционерна гарда. Врховниот лидер Моџтаба Хамнеи го назначи за свој врвен воен советник минатиот месец.

САД воведоа поморска блокада на иранските пристаништа по ретките директни разговори меѓу Вашингтон и Техеран, одржани во Пакистан за време на викендот, со цел да се стави крај на војната што започна на 28 февруари, но не успеа да доведе до договор.