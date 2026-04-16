Манипулацииите со информациите станаа индустрија – Украина и Франција најтаргетирани земји во светот

Европската служба за надворешни активности (EEAS) потврдува забрзување и длабока трансформација на манипулациите со информации (FIMI).Така, во 2025 година, откриени се 540 операции низ целиот свет, кои вклучуваат 10.500 профили и веб-страници и генерираат 43.000 парчиња содржина, со досег што сега е глобален и системски.

Повеќе од две години, Франција е втората најтаргетирана земја од страна на FIMI во Европа, веднаш зад Украина. Овие операции, кои во голема мера им се припишуваат на Русија и Кина, претставуваат составен дел од стратегиите за хибридно војување, првенствено насочени кон изборните процеси, демократските институции и кохезијата на западните општества.

Широката интеграција на вештачката интелигенција означува пресвртница, овозможувајќи

индустриско производство и ширење на содржини во голем обем. Во овој контекст, Франција усвои стратегија за одговор, комбинирајќи изложеност, влијание,

санкции против актерите на FIMI, европска регулација на платформите и меѓуминистерска координација. Овој пристап е особено отелотворен во иницијативата „Француски одговор“2, која на 18 март ја надмина бројката од 200.000 следбеници, илустрирајќи ја способноста на Франција да структурира кредибилен и проактивен одговор.

Зголемен број на FIMI

Во 2025 година, 540 инциденти на манипулации со информации (FIMI) беа откриени низ целиот свет, кои влијаеја на повеќе од 100 земји и вклучуваа 10.500 сметки, веб-страници и канали. Овие операции генерираа приближно 43.000 парчиња содржина, дистрибуирани на 19 платформи, од кои 88% беа на X. Речиси 65% од инцидентите остануваат неприпишани, но покажуваат знаци на координација, додека 35% се припишуваат на Русија (29%) и Кина (6%).

Овие бројки ја потврдуваат појавата на целосно развиена индустрија за манипулации како услуга.

Демократиите се главна цел

Украина останува главна цел со 112 инциденти, по што следува Франција со 107 инциденти, што ја прави втора најтаргетирана земја во светот. Молдавија (94), Германија (71), Соединетите Американски Држави (51) и Обединетото Кралство (36) се исто така меѓу главните цели. Вкупно, речиси 200 организации и околу 140 истакнати личности беа мета на вакви манипулации. Само изборните процеси сочинуваат речиси 36% од настаните поврзани со инциденти, потврдувајќи ја нивната стратешка ранливост.

Голем технолошки пробив

2025 година означува одлучувачко забрзување во употребата на вештачка интелигенција во операциите на FIMI. Околу 27% од инцидентите вклучуваат алатки за вештачка интелигенција, што претставува зголемување од 259 отсто во споредба со 2024 година. Злонамерните актери

сега користат длабоки фалсификати, клонирање на глас и автоматски генерирана повеќејазична содржина. Целта не е веќе едноставно да се убеди, туку да се засити информацискиот простор со цел да се создаде вистински когнитивен хаос.

Заинтересирани страни и стратегии

Русија останува клучен играч, сочинувајќи 29% од припишаните инциденти, откако целосно го интегрираше FIMI во својата хибридна стратегија. Кина, која учествува со 6% од инцидентите, развива подискретен пристап кој ги комбинира операциите на влијание со потиснување на информации. Овие два актери повремено се спојуваат во ширењето на антизападни наративи.

Изборите во срцето на стратегиите за мешање

Изборните процеси се систематски насочени. Русија следи пристап во три фази: делегитимизирање на лидерите, искористување на внатрешните поделби, а потоа и оспорување на интегритетот на гласовите. Овој модел е забележан особено во Германија, Молдавија и Полска и веројатно ќе се повтори во 2026 година.

Мрежна архитектура

Операциите на FIMI се базираат на сложена структура што вклучува државни актери, посредници, дигитална инфраструктура и мрежи за засилување. Оваа структура овозможува брзо и координирано ширење на содржината на глобално ниво.

Стратегија за одвраќање

Извештајот го претставува Прирачникот за одвраќање на FIMI, кој има за цел да ги зголеми трошоците за злонамерните актери. Оваа стратегија се базира на санкции, регулирање на платформата, правни дејствија и зајакнување на општествената отпорност. Тоа означува промена од реактивен пристап кон проактивен.

Манипулацијата со информациите сега претставува структурна закана за демократиите. Франција, како втора најтаргетирана земја со 107 инциденти, е на првата линија заедно со Украина.