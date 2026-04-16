Петер Маѓар ќе ја пресели премиерската канцеларија од Кармелитскиот манастир

Премиерот во заминување Виктор Орбан се пресели во Кармелитскиот манастир во јануари 2019 година.

„Под владата на Тиса, премиерската канцеларија нема да биде во Кармелитската палата, туку во министерска зграда во близина на парламентот“, напиша победникот на изборите во Унгарија, Петер Маѓар, на својот Фејсбук профил. Прашањето е интересно затоа што кога Виктор Орбан ги пресели своите канцеларии од парламентот во Замокот и Кармелита, многумина го протолкуваа ова како отстапување од демократските вредности.

Премиерот во заминување Виктор Орбан се пресели во Кармелитскиот манастир во јануари 2019 година, откако зградата беше значително реновирана и беше создадена огромна тераса, за што беше потребно одобрение од УНЕСКО. Во тоа време, претседателот на парламентот Ласло Ковер рече дека „преселбата на владата во замокот Буда ќе биде голема прослава на демократијата, бидејќи фактот што владата не е одвоена од Парламентот во однос на локацијата не е добра работа; извршната и законодавната власт исто така мора да бидат одвоени во физички простор“.

Зградата беше осветувана секоја година на 6 јануари

Петар Маѓар вети во февруари дека „ќе ја отвориме Кармелитската палата за унгарскиот народ во првите денови од промената на режимот“.

Во среда, Петар Маѓар објави и незаборавно видео: додека Суљок и Тамас го гледаа градот од балконот на палатата Шандор, премиерот Виктор Орбан шеташе горе-долу по балконот на соседната Кармелита.