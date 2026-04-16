Судот ја одложи одлуката за разрешување на министерот на Нетанјаху, хаос во судницата (видео)

Вчера, по речиси десетчасовно рочиште, Врховниот суд на Израел ја одложи одлуката за петициите со кои се бара разрешување на министерот за национална безбедност Итамар Бен-Гвир поради обвинувања дека незаконски се мешал во полициските работи, објавува Анадолу.

Израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека судот ќе донесе одлука подоцна.

Според весникот, судиите предложиле обид за постигнување прелиминарен договор меѓу Бен-Гвир и главниот државен обвинител Гали Бахарав-Мијара за ограничувањата на вклученоста на министерот во полициските активности.

🇮🇱 Israel's High Court May Force Netanyahu to FIRE Ben Gvir A nine-justice panel is hearing petitions demanding Netanyahu dismiss National Security Minister Ben-Gvir for unlawfully interfering with police investigations, promotions, and protest policing. A court already ruled… pic.twitter.com/x88sR3yf4s — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 15, 2026

Владините претставници го прифатија предлогот, но Бахарав-Мијара отфрлија каков било компромис освен ако судот прво не донесе привремена мерка со која ќе се ограничи мешањето на Бен-Гвир во полициската работа.

Хаос во судницата

Рочиштето, кое беше емитувано во живо на веб-страницата на судот, брзо се претвори во хаос.

За прв пат, судиите им забранија на пошироката јавност да влезе во судницата, дозволувајќи им влез само на подносителите на петиции, адвокатите, министрите и членовите на Кнесетот.

Кога претседателот на Врховниот суд, Исак Амит, влезе во судницата, заменик-претседателот на Врховниот суд, Алмог Коен, му извика: „Вие сте шеф на корупцијата! Имате судир на интереси“. Коен веднаш беше отстранет од судницата.

Според Канал 12, Амит потоа предупреди дека седницата ќе продолжи без прекин и дека секој што ќе го наруши редот ќе биде исфрлен.

Судот подоцна отстрани пет пратеници од владејачката коалиција на премиерот Бенјамин Нетанјаху откако ги провоцираа судиите и тврдеа дека судот нема овластување да размислува за отстранување на Бен-Гвир.

Бен-Гвир му пркоси на судот

Десетици поддржувачи на Бен-Гвир се собраа пред судницата, носејќи транспаренти на кои пишуваше „Доста со Врховниот суд“ и „Крај на судската диктатура“.

Бен-Гвир, кој е министер за национална безбедност од декември 2022 година, им се обрати и на поддржувачите пред судот со пркосни пораки.

„Главниот обвинител тврди дека ја менувам политиката и полицијата и интервенирам во назначувањата за да ги спроведам моите политики. Таа е во право“, рече тој.

Во директно предупредување до судиите, тој додаде: „Не го влечете Израел во уставна криза, поделба и поларизација. Правната диктатура ќе падне.“

Министерот за правда Јарив Левин од партијата Ликуд на Нетанјаху рече дека секоја судска одлука за отстранување на Бен-Гвир „нема да биде спроведена“.

Нетанјаху: Судот нема овластување

Во неделата, Нетанјаху му рече на судот дека нема овластување да отстрани министер поради неговото однесување или административни одлуки.

„Овластувањето за отстранување на министер му припаѓа исклучиво на премиерот“, рече тој.

Во јануари, Бахарав-Миара побара од судот да му наложи на Нетанјаху да го отстрани Бен-Гвир, тврдејќи дека ја злоупотребил својата позиција за да влијае врз полициските операции, особено во чувствителни истраги и случаи на спроведување на законот.

Според израелскиот весник „Хаарец“, Бен-Гвир наметнал она што е опишано како „криминална идеологија“ врз полицијата откако ја презел функцијата, таргетирајќи ги противниците на владата, ослабувајќи ги институциите за спроведување на законот, зголемувајќи го притисокот врз арапските граѓани и отпуштајќи полицајци.