САД загубија дрон во Персискиот Залив кој чини 240 милиони долари

16/04/2026 13:50
Американскиот дрон „Тритон“

 

Американската морнарица загубила еден од своите најскапи дронови над Персискиот Залив минатата недела.

Во извештајот на Командата за морнаричка безбедност, објавен во вторник, се вели дека дронот MQ-4C Triton се урнал на 9 април. Местото на падот не беше откриено од оперативни безбедносни причини. Не се наведени причините што довеле до инцидентот.

Пребарувањето на Си-Ен-Ен на податоци од системот за следење на летови FlightRadar24 покажува дека MQ-4C ја напуштил поморската воздухопловна станица Сигонела во Италија и исчезнал над Персискиот Залив на 9 април.

Авионот летал над Ормускиот теснец, но откако го напуштил небото над теснецот, се спуштил од надморска височина од 15.000 метри на 2.700 метри, пред целосно да го изгуби контактот со радарот.

Податоците од летот покажуваат дека за време на летот, Triton пријавил радарски сигнал 7400, што значи дека контактот со пилотот на земјата бил изгубен, а околу 70 минути подоцна пријавил сигнал 7700, што укажува на вонредна ситуација. Причината за губењето на сигналот не може да се утврди од податоците за следење на летот, а Морнарицата објави само информации дека се урнал.

Производителот „Нортроп Груман“ го нарекува „Тритон“ „водечкото беспилотно летало во светот за поморска разузнавачка служба, надзор, извидување и насочување на авиони“. Се напојува со млазен мотор и може да остане во воздух повеќе од 24 часа. Тоа е едно од најретките летала во флотата на Морнарицата на САД, а „Нортроп Груман“ вели дека има изградено само 20. Тоа е исто така едно од најскапите дронови, со цена од околу 240 милиони долари парче, повеќе од двојно поголема од цената на борбениот авион „Ф-35Ц“.

