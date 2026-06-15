Унгарскиот парламент гласаше за промена на уставот. Орбан повеќе не може да биде премиер

Унгарскиот парламент го одобри уставниот амандман со кој на премиерите им се овозможува да ја извршуваат функцијата најмногу осум години, со што на поранешниот премиер Виктор Орбан практично му се забранува повторно да ја извршува функцијата.

Премиерот Петер Маџар го собори Орбан на изборите во април по 16 години на власт, освојувајќи двотретинско мнозинство во парламентот што ѝ дозволува на неговата партија да ги поништи или менува законите донесени од Фидес на Орбан, вклучително и уставот.

Во амандманот се наведува дека за премиер не може да биде избран секој кој претходно бил премиер најмалку осум години. Ова се однесува на мандатите на премиерот по 2 мај 1990 година.

Премиерите ќе мора да ја напуштат функцијата по вкупно осум години или два мандата.

Уставниот амандман, исто така, го отвора патот за распуштање на Канцеларијата за заштита на суверенитетот, основана од владата на Орбан, која ги стигматизира опозициските личности и новинарите за „служење на странски интереси“.

Со амандманот се враќаат и основачките права на таканаречените фондации за управување со средства од јавен интерес на државата. Владата на Орбан им префрли на овие фондации државни средства во вредност од стотици милијарди форинти.