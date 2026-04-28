Унгарската бизнис елита систематски се дистанцира од мрежата на Орбан

Унгарската бизнис елита систематски се дистанцира од мрежата на моќ на Виктор Орбан, при што високи личности ги преместуваат средствата во странство, ја ограничуваат изложеноста на политички поврзани субјекти, а во некои случаи јавно ветуваат соработка со новиот премиер Петер Маѓар – чија партија Тиса освои уставно супермнозинство од 141 место на парламентарните избори на 12 април 2026 година, со што се стави крај на 16-годишното владеење на Орбан.

Промената не е сосема изненадувачка по обем, но брзината и отвореноста со која се одвива означува структурен прекин од унгарската политичко-економска норма. За систем изграден експлицитно врз патронажни односи меѓу Фидес и внимателно избрана бизнис каста, брзото напуштање на мрежата на Орбан од страна на нејзините сопствени корисници е најјасен доказ досега дека системот на патронажа се распадна побрзо отколку што сугерираше неговиот политички пораз.

Подлабокото читање е дека унгарскиот капитал донесе пресуда за пост-Орбановата средина многу пред формалната транзиција на власта. Европската комисија се подготвува да ослободи до 17 милијарди евра од претходно замрзнатите средства на ЕУ за Будимпешта во рок од неколку недели, условено од тоа што владата на Унгарија ќе ги поништи прекршувањата на владеењето на правото под Орбан. Овие пари – еквивалентни на приближно 8% од унгарскиот БДП – се најголемиот поединечен фискален стимул што секоја нова европска влада го добила во последните две децении, и кажува на бизнис елитата сè што треба да знае за тоа кое политичко усогласување ќе ја дефинира комерцијалната можност во следните пет години.

Како всушност изгледа „дистанцирањето“

Механизмите на репозиционирање на унгарската бизнис елита следат три препознатливи модели. Првиот е географски: високи личности поврзани со покровителските мрежи на Фидес физички се преселуваат во Виена, Цирих, Луксембург и Лондон, во многу случаи селејќи ги семејните живеалишта и примарното даночно живеалиште паралелно со политичката транзиција. Вториот е структурен: оградување на унгарските средства преку реструктуирани средства за сопственост, што често вклучува пренос на корисно сопствеништво на неунгарски посреднички холдинг компании. Третиот е репутациски: насочено дистанцирање од јавно познатите врски на Фидес преку оставки од советодавни одбори, прекинување на консултантски договори и во некои случаи со висок профил, директно контактирање со новата администрација на Тиса која нуди соработка.

Моделот е значаен бидејќи претставува систематска рекалибрација од страна на групата која најмногу имала корист од 16-годишниот мандат на Орбан. Унгарските бизнис елити кои го изградиле своето богатство во рамките на покровителскиот систем на Фидес разбираат подобро од кој било надворешен набљудувач колку брзо државните договори, регулаторната заштита и преференциите за набавки можат да се повлечат кога ќе се промени политичкото усогласување. Нивното однесување сега е најсигурен показател за тоа што очекуваат од унгарската влада.

Прашањето од 17 милијарди евра

Замрзнатите средства на Европската комисија се централниот комерцијален факт во оваа транзиција. Брисел ги одложуваше исплатите од 2022 година поради загриженоста за владеењето на правото, кршење на судската независност и неуспеси во интегритетот на набавките под Орбан. Унгарската влада, со уставно супермнозинство и експлицитен мандат против корупција, ќе може да ги исполни условите на Комисијата во рок од неколку месеци. Потоа ќе се прелеат 17 милијарди евра.

Каде ќе оди тој капитал е комерцијалната приказна за следните 36 месеци. Средствата на ЕУ во овој обем историски течат низ процесите за набавки кои имаат корист за релативно тесен круг изведувачи со докажан капацитет за апсорбирање на големи јавни договори – инженерски фирми, градители на инфраструктура, ИТ интегратори, оператори на енергетика и комунални услуги. Унгарските компании позиционирани да го добијат најголемиот дел од овој капитал нема да бидат истите компании што добија државни договори од ерата на Орбан.

Унгарците експлицитно водеа кампања за демонтирање на мрежите за набавки изградени околу лојалноста кон Фидес. Прераспределбата на државните договори ќе произведе нова генерација унгарски комерцијални победници, од кои повеќето сега тивко се позиционираат.

Странскиот инвеститор чита

За европските институционални инвеститори, унгарската транзиција е стратешки најзначајната политичка промена во Централна Европа од полските избори во 2015 година. Три импликации се од непосредно значење.

Прво, премиите за ризик од суверен и корпоративен долг на Унгарија треба значително да се намалат како што ќе се движат средствата од ЕУ и ќе се подобруваат условите за владеење на правото. Трошоците за задолжување на Унгарија носат „премија за Орбан“ со години; таа премија ќе еродира до 2026 година.

Второ, активностите за спојувања и преземања во Унгарија треба нагло да се забрзаат бидејќи странските купувачи повторно ќе влезат на пазарот што во голема мера го избегнуваа под економскиот национален режим на Орбан. Сектори кои најверојатно ќе видат пристигнување на странски капитал се банкарството, телекомуникациите, дистрибуцијата на енергија и малопродажбата на потрошувачи – сите индустрии каде што политиката од ерата на Орбан активно го обесхрабруваше странското сопствеништво.

Трето, унгарската форинта веќе значително се зајакна во неделите по изборите. Таа траекторија веројатно ќе продолжи во 2026 година, бидејќи меѓународната доверба ќе се обнови, а приливот на средства од ЕУ ќе ја поддржи валутата.

Што наследија Унгарците?

Владата на Тиса ја презема функцијата со значајни структурни предности – уставно супермнозинство, дојдовни средства од ЕУ, широк јавен мандат и поразена политичка опозиција – но и со материјални комерцијални обврски. Економијата на Унгарија беше со најлошо остварените резултати во ЕУ до 2024 и 2025 година, делумно поради конфронтацискиот пристап на Орбан кон Брисел, и делумно поради инфлацијата и валутните притисоци што монетарната политика се бореше да ги ограничи. Јавниот долг е зголемен. Неколку државни претпријатија бараат рекапитализација. Системите за здравствена заштита и образование бараат значителни инвестиции.Економскиот тим на Маѓар – потпирајќи се на личности, вклучувајќи го поранешниот извршен директор на Шел, Иштван Капитани, и поранешниот дипломат Орбан Анита – сигнализира прагматична, проевропска, проинвестициска насока на политиката.

Транзицијата на Унгарија има импликации што се протегаат далеку надвор од Будимпешта. Исплатата од 17 милијарди евра од ЕУ го отстранува ветото на Орбан за украинската помош, отворајќи го патот за заем од 90 милијарди евра од ЕУ за Киев што беше блокиран. Крајот на политичкото усогласување Орбан-Трамп ја отстранува најдиректната организациска врска помеѓу европските крајно десничарски движења и американската мрежа MAGA. А демонстративниот неуспех на нелибералниот економски модел во Унгарија – слаб раст, одлив на капитал, замрзнати средства од ЕУ – го стеснува политичкиот простор достапен за слични движења на други места во Централна Европа.

За европското деловно новинарство, ова е приказна за преструктуирање во 2026 година. Паметните пари веќе се поместија. Паметните коментари треба да го стигнат тоа.(Newsdesk)