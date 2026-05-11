Унгарија нема повеќе да ја уценува ЕУ

Новата унгарска министерка за надворешни работи, Анита Орбан, најави пресврт во надворешната политика на Будимпешта. Пред денешниот состанок на Советот за надворешни работи на ЕУ, таа изјави дека нејзината земја повеќе нема да го користи ветото како инструмент за уцена и ќе работи на враќање на довербата со партнерите во Европската Унија и НАТО, пишува Украинска Правда.

Орбан нагласи дека Унгарија „премногу често станувала пречка во европскиот процес на донесување одлуки“. „Не го користевме ветото како последно средство, туку за политички ПР“, рече таа.

Став за Украина

Во врска со Украина, Орбан објасни дека Будимпешта ќе ја поддржи нејзината понатамошна интеграција во ЕУ исклучиво врз основа на „строг национален интерес“. Таа додаде дека Унгарија ќе продолжи да бара дополнителни права за унгарското малцинство во Украина.

Овие изјави доаѓаат по промената на владата во Унгарија. Виктор Орбан, кој владееше со Унгарија 16 години, беше поразен на изборите.

Петер Маѓар, лидер на до неодамна опозициската партија Тиса, завчера положи заклетва и официјално ја презеде функцијата. Пред тоа, на конститутивната седница на парламентот беше избрана нова претседателка на собранието, а една од нејзините први одлуки беше враќањето на знамето на Европската унија во зградата на парламентот.