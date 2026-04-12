Унгарците масовно гласаат, излезноста до 11 часот речиси 38 отсто

12/04/2026 12:23

На денешните парламентарни избори во Унгарија до 11 часот гласале 37,98 отсто од избирачите, соопшти Државната изборна комисија.

Според податоците објавени на веб-страницата на Националната изборна канцеларија, за гласањето биле регистрирани 7.527.742 избирачи, а до 9 часот излезноста изнесувала 16,89 отсто.

Изборите би можеле да стават крај на 16-годишното владеење на популистичкиот премиер Виктор Орбан, а нивното значење се оценува како важно не само за земјата, туку и за Европска Унија.

Главните кандидати, Орбан и неговиот ривал Петер Маѓар, утрово соопштија дека го оствариле своето право на глас.

