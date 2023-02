Уметничка слика купена за 600 долари, достигна цена од 3,1 милион на аукција

Сликата која е пронајдена во една колиба на фарма, минатата недела беше продадена за дури 3,1 милион долари.

Станува збор за дело кое го насликал Антонис ван Дајк, а кое прикажува старец како седи на столче. Сликата настанала врз основа на жив модел, веројатно во период помеѓу 1615 и 1618 година, кога Ван Дајк бил млад уметник и работел со колегата Питер Пол Рубенс во Антверпен.

