Украински војници оставени без храна на првата линија на фронтот

Министерството за одбрана на Украина отпушти еден висок командант откако се појавија фотографии од група ослабени војници кои со месеци се оставени на фронтот без соодветна храна и вода.

Скандалот избувна откако сопругата на еден од војниците, Анастасија Силчук, ги објави сликите на социјалните мрежи. Четворицата мажи изгледаа бледо и видливо неухранети, со истакнати ребра и тенки раце.

Војниците поминаа осум месеци бранејќи го сè помалиот дел од територијата на левиот брег на реката Оскил, во близина на североисточниот украински град Купјанск, рекоа нивните роднини. Залихите од храна и лекови можеа да се достават само со дронови.

„Кога момците пристигнаа на фронтот, тежеа над 80-90 кг. Но, сега тежат околу 50 кг“, објави Силчук. По една испорака, рече таа, не се појави храна 10 дена. Војниците беа принудени да пијат дождовница и да топат снег за да преживеат.

„Најдолго што поминаа без храна беше 17 дена. Не ги слушаа на радио, или можеби никој не сакаше да ги слуша. Мојот сопруг викаше и молеше, велејќи дека нема храна и вода“, рече таа, додавајќи дека проблемот е поголем од само еден случај.

Друга роднина, Ивана Побережњук, рече дека војниците од 14-та Одделна механизирана бригада биле оставени во исклучително тешка ситуација. „Борците губат свест од глад“, рече таа. Нејзиниот татко бил евакуиран од позицијата, но други сè уште биле заглавени таму, додаде таа.

Генералштабот на Украина соопшти дека го заменил командантот, кој бил одговорен за хранење на војниците. Бригадата призна дека имало логистички проблеми и рече дека испораките биле можни само по воздушен пат бидејќи нивната локација била исклучително блиску до непријателските линии.

Портпаролот изјави: „Сè се прави со дронови. Русите обрнуваат максимално внимание на испораките на храна, муниција и гориво. Тие пресретнуваат и соборуваат што е можно повеќе. Всушност, понекогаш не се толку заинтересирани за нашата воена опрема колку за логистиката“.

Во последните месеци, Украина користи сè повеќе беспилотни копнени роботи за испраќање залихи во изложени области и за евакуирање на ранети војници. Во секторот Купјанск, Русија уништи мостови преку реката Оскил во обид да ги отсече украинските сили на левиот брег.

Силчук во петокот изјави дека условите се подобриле откако проблемот излезе на виделина. „Има нов командант“, објави таа. „Ни се јави и ни рече дека ситуацијата се решава. И навистина е. Мојот сопруг ми пиша дека изел повеќе отколку што изел во последните осум месеци“. Таа додаде: „Момчињата јадат малку по малку во моментов. Стомаците им се намалија и не знаат дали ќе имаат храна утре или не. Верувам дека оваа ситуација требаше да се објави. Потребна е ротација; момчињата имаат потреба од медицински третман“. (Гардијан)