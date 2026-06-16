Украински дронови извршија масовен напад на рафинерија за нафта во Москва

Утрото на 16 јуни, украински дронови извршија масовен напад врз Москва. Нивна цел беше Московската рафинерија за нафта (MOР), објави градоначалникот на рускиот главен град, Сергеј Собјанин. Според него, едно од беспилотните летала оштетило објект на територијата на претпријатието. Нема повредени.

Главната дирекција на Министерството за вонредни ситуации во Москва прецизираше дека како резултат на нападот, избувнал пожар во фабриката. „Нема опасност од ширење на пожарот. Ситуацијата е под контрола на службите за итни случаи“, нагласи одделот. Според Собјанин, во рок од два часа, Москва била нападната од вкупно 60 беспилотни летала.

Информацијата ја потврди и украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој е на самитот на Г-7 во Евијан на покана на домаќинот, Франција.

„Овој пат, Московскиот регион тестираше колку далеку може да стигне досегот на Украина. Рафинерија за нафта беше погодена од 500 километри. Ова е едноставно одговор на руските напади – и на долготрајната војна, која мора да заврши“, напиша Зеленски на социјалната платформа Икс.

Московската рафинерија за нафта припаѓа на „Гаспром нефт“. Номиналниот капацитет на претпријатието е околу 14 милиони тони нафта годишно. Фабриката обезбедува околу 40% од пазарот на гориво во Москва и 70% од потребите на Московскиот регион за бензин и авијациско гориво.

Објектот претходно беше нападнат од украински беспилотни летала на 17 мај. Тогаш беа повредени 12 лица од градежна смена. Според извори на Ројтерс, не е оштетена опрема, но фабриката ја прекина преработката на нафта со цел да се намали ризикот од посериозни последици.

Во контекст на редовните напади од украински беспилотни летала врз руските рафинерии за нафта, обемот на рафинирање на нафта во Русија падна под 4 милиони барели дневно и достигна најниско ниво во последните 21 година, според проценките на аналитичарите во „Енерџи интелиџенс“. Според нивните пресметки, околу 2,14 милиони барели дневно капацитет моментално не работат, што е речиси една третина од вкупниот капацитет на руските рафинерии. Во исто време, рускиот пазар доживува недостиг на гориво, што веќе зафати повеќе од 25 региони. Ограничувања за продажба на бензин почнуваат да се појавуваат и во градовите со повеќе од еден милион жители, вклучувајќи ги Москва и Санкт Петербург.

Руската влада се обидува да ја надмине кризата со обезбедување субвенции и олеснување за нафтените компании. „Кампањата на Украина против рускиот енергетски сектор, особено против рафинериите за нафта, предизвика значителна штета, како резултат на што земјата се чини дека се движи кон она што би можело да стане најлошата криза со горивото во нејзината историја ова лето“, забележуваат аналитичарите на „Енерџи интелиџенс“.

Во ноќта на 16 јуни, украинските дронови нападнаа и нафтена база во Краснодарската област. Како резултат на падот на остатоци од беспилотните летала, избувна пожар, соопшти оперативниот штаб на регионот.