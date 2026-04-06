Украински дронови го погодија најголемиот руски нафтен терминал на Црното Море

Украински беспилотни летала започнаа масовен напад врз градот Новоросијск во Краснодарскиот крај во ноќта на 6 април, според регионалниот гувернер Венијамин Кондратиев. „Шест станбени згради и две приватни куќи беа оштетени во херојскиот град. Остатоци од дронови беа пронајдени и во просториите на неколку бизниси“, напиша Кондратиев на Телеграм. Тој објави дека осум лица се повредени, од кои две деца.

Според видеата објавени на социјалните медиуми и анализирани од „Астра“, бил погоден нафтениот терминал Шешхарис, еден од најголемите комплекси за претовар на нафта и нафтени производи во јужна Русија и од стратешко значење,. Тој игра клучна улога во работењето на морското пристаниште Новоросијск и целата извозна инфраструктура на југот на земјата. Генералштабот на вооружените сили на Украина (АФУ) претходно изјави дека нафтениот терминал е вклучен во снабдувањето на руските вооружени сили кои спроведуваат борбени операции во Украина. Дронови претходно го нападнаа терминалот на 2 март, предизвикувајќи пожар во неговите простории. Беше нападнат и во ноември 2025 година, при што беа оштетени складиште за нафта и пристаниште на „Черномортранснефт“.

Најновиот напад врз нафтениот терминал во Новоросијск ја продолжува серијата напади на Украина врз руската пристанишна инфраструктура. Од втората половина на март, украинските сили се фокусираа на напади врз двете најголеми балтички пристаништа на Русија – Приморск и Уст-Луга, низ кои минува приближно 40 отсто од извозот на нафта во земјата. Најновиот напад врз Приморск се случи на 5 април.

Како резултат на нападите, според Ројтерс, пристаништата не беа во можност да примаат нафтени производи во последните две недели. Извори од индустријата забележаа дека нападите ја комплицираа способноста на Москва да профитира од глобалната енергетска криза предизвикана од војната на САД и Израел против Иран. Според пресметките на Блумберг, во неделата што претходеше на украинските напади, извозот на нафта донесе 2,5 милијарди долари за Русија – рекордна сума од април 2022 година.