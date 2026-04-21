Украина предложи дел од Донбас да се нарече „Дониленд“ за да го одоброволи Трамп

Кога Полска побара американска воена база во 2018 година, таа ја претстави идејата како „Тврдина Трамп“.

Кога Ерменија и Азербејџан потпишаа мировен договор во Белата куќа во 2025 година, тие ја нарекоа транспортната врска што ја создаде „Трамп рута за меѓународен мир и просперитет“.

Но, најневеројатниот пример за тоа името на претседателот Доналд Трамп да биде позајмено на геополитичка жариште може да биде оној што останал надвор од јавноста досега. Во мировните разговори за Украина во последните месеци, украинските претставници сугерираа дека делот од регионот Донбас во земјата за кој Русија сè уште се бори може да се нарече „Дониленд“, „Њујорк тајмс“.

Прекарот, референца за „Донбас“ и „Доналд“, беше опишан од четири лица запознаени со преговорите, кои сите зборуваа за тоа под услов на анонимност поради тајноста што ги опкружуваше.

Кога еден украински преговарач првпат го спомена терминот, делумно на шега, тоа беше како дел од обидот да се убеди администрацијата на Трамп да се спротивстави повеќе на територијалните барања на Русија, според три од лицата запознаени со разговорите. Претседателот Владимир Путин вети дека ќе продолжи да се бори сè додека руските сили не стигнат до клучната административна граница на работ на Донбас, индустрискиот регион во источна Украина каде што Кремљ првпат започна војна во 2014 година.

Тоа што име кое потсетува на Дизниленд е употребено на денаселен, десеткуван дел од украинската земја со јаглен и челик може да изгледа неочекувано, бидејќи најсмртоносните борби во Европа од Втората светска војна продолжуваат да беснеат.

Но, тоа исто така ја одразува глобалната реалност во која владите се повикуваат на суетата на Трамп за да ја добијат американската моќ на нивна страна, наведува „Њујорк тајмс“.

За Украина, напорите сè уште не се исплатија. Терминот продолжи да се користи во разговорите, иако не е познато дали е напишан во некои официјални документи. Преговарачите, исто така, ја споменаа можноста Одборот за мир на Трамп да игра улога во администрирањето на областа, иако ниту Русија ниту Украина досега не му се придружиле, според четири лица запознаени со разговорите.

Но, Русија не се согласила на договор што би бил прифатлив за Украина. Тоа ја остави судбината на областа што Украинците ја предложија да се нарече Дониленд – долга околу 80 км и широка 65 км – како една од главните точки на сопнување во преговорите.

Разговорите за Украина се одвиваа зад сцената во последните недели, дури и кога водечките американски преговарачи – Стив Виткоф, близок пријател и специјален пратеник Трамп, и г-дин Џаред Кушнер, зет на претседателот – беа фокусирани на војната со Иран.

Украинските власти велат дека на оваа територија сега живеат околу 190.000 луѓе. Други блиски до разговорите велат дека вистинската бројка може да биде околу половина од таа бројка. Толку е блиску до фронтот што главниот автопат во областа е обвиткан со мрежа за заштита од руски експлодирачки дронови.

Малку е останато од локалната економија освен еден активен рудник за јаглен и бизниси што им служат на војниците стационирани во областа, вклучувајќи продавници што продаваат балони и цвеќиња што војниците ги купуваат за сопругите или девојките што ги посетуваат.

Украина инсистира дека може да ја брани оваа област и дека нема да се откаже од неа. Но, во декември, Зеленски сигнализираше отвореност за компромис што би формирал демилитаризирана зона или слободна економска зона под целосна контрола на ниту една од завојуваните страни.