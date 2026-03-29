Украина повторно го запали руското пристаниште за извоз на нафта во Балтичкото Море

Москва – Украински напад повторно предизвика пожар во руското пристаниште Уст-Луга на Балтичкото Море, соопшти денеска на Телеграм гувернерот на Ленинградската област, Александар Дрозденко.

Руските сили собориле 31 дрон во регионот, рече Дрозденко. Уст-Луга е клучно пристаниште за извоз на сурова нафта, течен природен гас, ѓубрива и јаглен. Пристаништето беше нападнато и претходно неделава, кога беа оштетени танкери, магацини и станици за утовар. Беа пријавени облаци чад над областа.

Украина го нападна регионот во текот на ноќта во саботата, трета ноќ по ред. Претседателот Володимир Зеленски изјави дека рускиот извозен капацитет од регионот сега е намален на 40 проценти од капацитетот.

Москва најави забрана за извоз на бензин која почнува в среда и ќе трае до 31 јули, во обид да ги стабилизира цените за потрошувачите во услови на глобални проблеми со снабдувањето предизвикани од војната во Иран. Ова следува по претходните забрани за извоз на бензин и дизел за да се спречи недостигот што произлезе од украинските напади.

Украина исто така извести за масовни напади со дронови. Киев соопшти дека повеќето од 442-та воздушни напади биле спречени, но дека се регистрирани и погодоци.

Десет лица беа повредени во регионот Миколаив во јужна Украина, а енергетски инсталации беа нападнати во регионот на Одеса на Црното Море. Во регионот беа пријавени прекини во снабдувањето со електрична енергија.