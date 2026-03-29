Украина повторно го запали руското пристаниште за извоз на нафта во Балтичкото Море

29/03/2026 12:13

Москва – Украински напад повторно предизвика пожар во руското пристаниште Уст-Луга на Балтичкото Море, соопшти денеска на Телеграм гувернерот на Ленинградската област, Александар Дрозденко.

Руските сили собориле 31 дрон во регионот, рече Дрозденко. Уст-Луга е клучно пристаниште за извоз на сурова нафта, течен природен гас, ѓубрива и јаглен. Пристаништето беше нападнато и претходно неделава, кога беа оштетени танкери, магацини и станици за утовар. Беа пријавени облаци чад над областа.

Украина го нападна регионот во текот на ноќта во саботата, трета ноќ по ред. Претседателот Володимир Зеленски изјави дека рускиот извозен капацитет од регионот сега е намален на 40 проценти од капацитетот.

Москва најави забрана за извоз на бензин која почнува в среда и ќе трае до 31 јули, во обид да ги стабилизира цените за потрошувачите во услови на глобални проблеми со снабдувањето предизвикани од војната во Иран. Ова следува по претходните забрани за извоз на бензин и дизел за да се спречи недостигот што произлезе од украинските напади.

Украина исто така извести за масовни напади со дронови. Киев соопшти дека повеќето од 442-та воздушни напади биле спречени, но дека се регистрирани и погодоци.

Десет лица беа повредени во регионот Миколаив во јужна Украина, а енергетски инсталации беа нападнати во регионот на Одеса на Црното Море. Во регионот беа пријавени прекини во снабдувањето со електрична енергија. 

Поврзани содржини

Седум лица тешко повредени во Англија откако автомобил удрил во пешаци
Пожар уништи клуб во германскиот град Кел, нема тешко повредени
Китот кој беше насукан кај Германија со денови, повторно е слободен
Иран се закани дека ќе ги нападне израелските и американските универзитети
Иран дозволи 20 пакистански бродови да поминат низ Ормутската Теснина
Египет штеди струја – правилата ги погодуваат и туристите
Половина милион луѓе протестираа против екстремната десница во Лондон, тврдат организаторите
Американскиот потпретседател Венс изјави дека САД „наскоро“ ќе излезат од Иран

Најчитани