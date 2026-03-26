Украина ја нападна една од најголемите рафинерии во Русија

Во ноќта на 26 март, повеќе од 20 украински дронови го нападнаа Ленинградскиот регион, според регионалниот гувернер Александар Дрозденко. „Нападот се одбива над округот Кириши. Има штета во индустриската зона. Според прелиминарните информации, нема жртви“, напиша Дрозденко на Телеграм. Тој не прецизираше кое претпријатие е погодено. Локалните жители објавија дека дроновите се насочиле кон рафинеријата за нафта Киришинефтеоргсинтез (Кинеф).

Фабриката, во сопственост на „Сургутнефтегаз“, е втора во Русија по обем на рафинирање (до 20 милиони тони годишно, или приближно 7% од вкупната рафинерија на сурова нафта во Русија). Произведува бензин, дизел, керозин, мазут и петрохемикалии. Украинските беспилотни летала претходно ја нападнаа рафинеријата четири пати: во март 2024 година и во март, септември и октомври 2025 година. Како резултат на најновиот удар минатата есен, рафинеријата привремено го запре рафинирањето на нафта во својата најмоќна примарна единица, АВТ-6. Нападот врз Киришинефтеоргсинтез следеше по нападите врз најголемите нафтени пристаништа на Русија на Балтичкото Море – Приморск и Уст-Луга. Тие беа погодени на 23 и 25 март. Според извор на Ројтерс, обете пристаништа ги прекинаа пратките на нафта. Така, приближно 40% од рускиот извозен капацитет за нафта, или приближно 2 милиони барели дневно, беше парализиран. Нападите со дронови врз нафтената инфраструктура на Русија ја комплицираат способноста на Москва да профитира од глобалната енергетска криза предизвикана од војната на САД и Израел против Иран, забележа изворот на агенцијата.

Според извештајот на руското Министерство за одбрана, силите за воздушна одбрана „пресретнале и уништиле“ 125 украински беспилотни летала со фиксни крила над руска територија преку ноќта.