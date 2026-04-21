Украина го поправи оштетениот дел од нафтоводот Дружба

21/04/2026 21:57

Украина заврши со поправка на оштетениот дел од нафтоводот Дружба и се подготвува за повторно пуштање во употреба, изјави денеска украинскиот претседател Володимир Зеленски, предупредувајќи дека нема гаранција дека Русија нема повторно да го таргетира нафтоводот.

Претседателот на Европски совет, Антонио Кошта на платформата Икс му се заблагодари на Зеленски за поправката на нафтоводот, што според Киев беше оштетен при руски напад со дронови.

Поправката на Дружба е спорно прашање поради што беше одложено одобрувањето на кредит од Европска Унија за Украина во висина од 90 милијарди евра.

Унгарија и Словачка два месеци не добиваа руска нафта преку Дружба, поради што Будимпешта и Братислава ја обвинуваа Украина дека ја опструира доставата.

Претходно Зеленски изјави дека не сака да дозволи руската нафта да поминува низ неговата земја. 

Украина предложи дел од Донбас да се нарече „Дониленд“ за да го одоброволи Трамп
ИОМ: Во 2025 година на мигрантските рути загинаа или исчезнаа приближно 8.000 луѓе
Израел: Ништо нема да произлезе од договорот меѓу Американците и Иранците, подготвени сме веднаш да ја продолжиме војната
Маѓар разговарал со Фицо, му поставил услов
Дуа Липа помогнала да се соберат средства за воено возило за Украина
Украина ќе ги добие 90-те милијарди евра од ЕУ за неколку дена, тврдат од Киев
Мелони бесна поради сметките од швајцарските болници за семејствата на жртвите од пожарот во Кран Монтана
ЕУ усвои нова директива за борба против корупцијата: Исти казни за сите од 24 до 40 милиони евра

