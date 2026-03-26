УЕФА ја казни Бенфика за расизам против Реал, случајот Престијани уште се разгледува

Дисциплинската комисија на Европската фудбалска федерација (УЕФА) ја казни Бенфика со вкупно 73.000 евра за несоодветно однесување на навивачите на натпреварот од Лигата на шампионите против Реал Мадрид. Португалскиот тим беше казнет со 40.000 евра поради расистичкото и дискриминаторско однесување на некои навивачи за време на натпреварот што Реал го доби со 1:0 во Лисабон на 17 февруари.

Телевизиските снимки покажаа навивачи како прават мајмунски гестови по победата на „Кралскиот клуб“. Бенфика претходно суспендираше пет навивачи кои беа под истрага за „несоодветно однесување на трибините од расистичка природа“.

Натпреварот беше прекинат речиси 10 минути откако Винисиус му рече на судијата дека домашниот играч Џанлука Престиани го навредил расистички. Аргентинскиот играч ја покри устата со дресот и му рече нешто на Винисиус откако Бразилецот провокативно го прослави голот. Винисиус веднаш отиде кај судијата и натпреварот беше прекинат бидејќи Бразилецот го обвини Престиани за расизам.

УЕФА започна истрага и сè уште го разгледува случајот. Престијани беше привремено суспендиран на еден натпревар и го пропушти реваншот, кој Реал го доби со 3-1. Бенфика беше казнета и со 8.000 евра за употреба на ласери од страна на навивачите и со 25.000 евра за фрлање предмети на теренот. Вкупната финансиска казна за натпреварот достигна 73.000 евра.