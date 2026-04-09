Туристите ги менуваат плановите поради војната, една европска дестинација бележи огромен раст

Пoради неизвесноста на Блискиот Исток, британските туристи сè повеќе ги менуваат своите планови за одмор. Тие се свртуваат кон побезбедни и посигурни дестинации, но исто така сè повеќе размислуваат за подолги патувања.

Според податоците од британскиот таблоид The ​​Sun, повикувајќи се на анализа од страна на сајтот за споредба на цени TravelSupermarket, во првите денови од март е забележано силно зголемување на пребарувањата за голем број дестинации.

Податоците за првите 25 дена од март покажуваат особено голем скок на интересот за италијанскиот остров Сардинија, каде што пребарувањата се зголемија за дури 236 проценти. Дознајте кои други дестинации (вклучувајќи ја и Хрватска) се најдоа на листата и зошто подолу.

1. Сардинија – зголемување на пребарувањата од 236%

Овој италијански остров е идеална дестинација за љубителите на плажа, со бел песок и тиркизно море. Изборот е разновиден, од скриени заливи меѓу гранитни карпи до луксузни одморалишта на Коста Смералда и импресивните карпи на заливот Оросеј.

2. Мајорка – 168% зголемување на пребарувањата

Омилен британски туристички центар од почетокот на аранжманите за одмор, островот продолжува да расте во популарност. Од одморалишта погодни за семејства како Алкудија, Пуерто Поленса и Кала Бона до места за поопуштени парови како Са Кома, островот има по нешто за секого.

3. Бодрум – 138% зголемување на пребарувањата

Овој турски бисер нуди мешавина од прифатлив луксуз, зачудувачко крајбрежје на Егејското Море и богата историја. Крајбрежјето е прошарано со добро одржувани плажи и живи крајбрежни градови.

4. Црна Гора – 122% зголемување на пребарувањата

Оваа мала балканска земја на јадранскиот брег има многу да понуди, од прекрасни плажи до средновековни градови и планински предели.

5. Тоскана – 122% зголемување на пребарувањата

Едно од најдобрите места за да го доживеете тосканскиот начин на живот е да го посетите главниот град, Фиренца. Ренесансната уметност, архитектурата и богатата гастрономска понуда го прават овој град посебна дестинација.

6. Сус – 102% зголемување на пребарувањата

Одмор во Тунис, на медитеранскиот брег, гарантира сонце и уникатно искуство. Историскиот град со повеќе од 3.000 години традиција се наоѓа покрај десеткилометарската песочна плажа Бу Џафар.

7. Доминиканска Република – 95% зголемување на пребарувањата

Сè повеќе патници кои бараат сонце на далечни дестинации го избираат Карибите, па затоа не е изненадување што оваа земја позната по своите бели песочни плажи и бујни национални паркови расте во популарност.

8. Хрватска – 91% зголемување на пребарувањата

Позната како земја на илјада острови, Хрватска привлекува со своето кристално чисто Јадранско Море. На ова помагаат и околу 2.700 сончеви часови годишно, како и богатата историја на Дубровник.

9. Калифорнија – 90% зголемување на пребарувањата

Со оглед на тоа што Светското првенство се одржува ова лето, западниот брег на САД доживува дополнителен интерес, бидејќи некои од натпреварите се играат во Лос Анџелес и Сан Франциско. Друга причина за посета е повторното отворање на Автопатот 1 низ Биг Сур по години реновирање.

10. Света Луција – 86% зголемување на пребарувањата

Овој карипски остров, на околу осумчасовен лет од Обединетото Кралство, нуди дождовни шуми, вулкански извори и долги песочни плажи.