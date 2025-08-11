Трамп ќе ја распореди Националната гарда во Вашингтон за борба против „бранот на беззаконие“

Американскиот претседател, Доналд Трамп, денеска објави дека ја става Полициската управа на Вашингтон под федерална контрола и нареди Националната гарда да биде распоредена во главниот град за борба против „бранот на беззаконие“.

„Ја распоредувам Националната гарда за да помогнам во враќање на законот, редот и јавната безбедност во Вашингтон“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа, опкружен со претставници на администрацијата, вклучувајќи го министерот за одбрана Пит Хегсет и главната обвинителка Пам Бонди.

-Нашиот главен град е преземен од насилни банди и крволочни криминалци, рече претседателот.

Најавата на Трамп е неговиот последен обид да ги земе за цел на градовите со управи на демократите со преземање на улогата на извршна власт за традиционално локални прашања.

Тој ги отфрли критиките дека создава криза за да го оправда проширувањето на претседателските овластувања.

Стотици офицери и агенти од повеќе од десетина федерални агенции, вклучувајќи ги ФБИ, ИЦЕ, ДЕА и АТФ, веќе се распоредија низ градот во последните денови.

Градоначалничката на Вашингтон, Мјуриел Баузер, од Демократската партија, ги отфрли тврдењата на Трамп, велејќи дека градот „не доживува зголемување на криминалот“ и посочи дека насилниот криминал минатата година достигна најниско ниво во повеќе од три децении.

Полициската управа на Вашингтон соопшти дека во првите седум месеци од оваа година насилниот криминал е намален за 26 отсто, по падот од 35 отсто во претходната година, а вкупниот криминал е намален за седум отсто. Сепак, вооруженото насилство е сè уште проблем.

Во 2023 година, Вашингтон имаше трета највисока стапка на убиства со огнено оружје меѓу градовите во САД со население од над 500.000 жители, покажаа резултатите на групата за застапување за контрола на оружјето „ Everytown for Gun Safety“.

Распоредувањето на Националната гарда е тактика што републиканскиот претседател ја користеше во Лос Анџелес, каде во јуни испрати 5.000 војници како одговор на протестите поради имиграциските рации на неговата администрација.

Државните и локалните власти се спротивставија на одлуката на Трамп како непотребна и провокативна.

За време на неговиот прв мандат, Трамп ја испрати Националната гарда во Вашингтон во 2020 година за да помогне во задушувањето на претежно мирните демонстрации за време на националните протести против полициската бруталност по убиството на Џорџ Флојд.