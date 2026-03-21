Трамп за смртта на Роберт Милер: „Мило ми е што е мртов“

Претседателот Доналд Трамп изрази благодарност за смртта на Роберт Милер во објава на социјалните мрежи од округот Палм Бич, каде што првпат го обликуваше јавниот наратив за истрагата за руското влијание на претседателските избори во 2016 година.

„Добро, ми е мило што е мртов“, напиша Трамп откако на 21 март се појави веста дека поранешниот директор на ФБИ починал. „Тој повеќе не може да им наштети на невини луѓе!“

За време на првиот мандат на Трамп, Милер водеше 22-месечна истрага за наводите дека Москва се мешала за да помогне во првата кампања на претседателот за Белата куќа.

Неколку инциденти што ги поттикнаа сомневањата се случија во Јужна Флорида и беа поврзани со имотот на Трамп.

На прес-конференцијата во јули 2016 година од неговиот голф клуб Дорал, Трамп ги охрабри руските субјекти да помогнат во откривањето на е-поштата на демократската ривалка Хилари Клинтон.

Последователно, хакирањето на серверите во Демократскиот национален комитет откри мноштво засрамувачки е-пораки, вклучувајќи комуникации што ја чинеа пратеничката на Флорида, Деби Васерман Шулц, нејзината улога како претседател на конвенцијата на Демократскиот национален комитет.

Во декември 2016 година, додека новоизбраниот претседател Трамп беше во Мар-а-Лаго, неговиот избор за советник за национална безбедност, пензионираниот генерал-потполковник Мајк Флин, се јавил кај руски дипломат наводно за да разговара за укинување на санкциите наметнати од администрацијата на Обама. Тој скандал доведе до оставка на Флин од функцијата во февруари 2017 година и до обвинение за лажење на ФБИ.

Флин се изјасни за виновен, но потоа беше помилуван од Трамп. Трамп го замени Флин со пензионираниот генерал-потполковник Х.Р. Мекмастер додека беше во Мар-а-Лаго за Денот на претседателите во 2017 година.

Најзначајно е што Милер го заврши својот извештај за неговата истрага во март 2019 година и го достави до тогашниот државен обвинител Вилијам Бар. Наместо јавно да го објави документот, Бар објави синопсис од четири страници од извештајот од над 400 страници.

Трамп го објави својот пост на социјалните мрежи по смртта на Милер на 81-годишна возраст додека беше во неговиот голф клуб „Трамп интернешнл“ во предградието на Вест Палм Бич, во близина на неговиот имот Мар-а-Лаго во Палм Бич.