Трамп во необјаснив елемент: „Не ми е гајле за преговорите со Иран“. Еден час подоцна: „Тие продолжуваат со брзо темпо“

Американскиот претседател Доналд Трамп во телефонско интервју за Си-Ен-Би-Си изјави дека не е загрижен за судбината на мировните преговори со Иран бидејќи, како што вели, тие станале „здодевни “. „Искрено, не ми е гајле дали се завршени. Навистина не ми е гајле. Воопшто не ми е гајле“, рече Трамп во интервјуто.

Трамп нагласи дека верува оти долготрајните преговори го изгубиле својот смисло и моментум. „Мислам дека станале многу здодевни“, рече американскиот претседател.

Тој рече дека ќе побара од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дополнителни објаснувања за ситуацијата во Либан. Подоцна истиот ден, тој објави порака на платформата Truth Social, велејќи дека имал „многу продуктивен разговор“ со Нетанјаху. „Нема да бидат испратени војници во Бејрут, а сите војници што беа на пат веќе се повлечени“, напиша Трамп.

Тој, исто така, тврдеше дека разговарал со Хезболах преку „високо рангирани претставници“ и дека е постигнат договор за прекин на конфликтот. „Тие се согласија дека ќе престане секое пукање – Израел нема да ги нападне и тие нема да го нападнат Израел“, рече тој.

Во меѓувреме, во друга објава, тој рече дека преговорите со Иран продолжуваат „со брзо темпо“.

Зборувајќи за енергетските пазари, Трамп во интервју за телевизиската мрежа рече дека не е загрижен за зголемувањето на цените на нафтата, кои пораснаа претходно истиот ден по извештаите од иранските државни медиуми. „Мислам дека нафтата ќе падне многу брзо, како камен“, рече тој.

Тој, исто така, рече дека верува оти јавноста треба да прифати повисоки цени на горивото ако сака да го спречи Иран да добие нуклеарно оружје. „Кога објаснувате дека сето ова е за спречување на Иран да добие нуклеарно оружје, луѓето се подготвени да платат малку повеќе“, рече Трамп.

Во истото интервју, Трамп рече дека сојузниците на Америка во НАТО треба да преземат поголема улога во решавањето на кризата околу Ормускиот теснец, низ кој минува голем дел од светската нафта. „Нашите сојузници во НАТО треба да се вмешаат и да помогнат, бидејќи тие зависат од тој проток на нафта повеќе од нас“, рече тој. Но, додаде дека не е сигурен дали сака нивна помош. „Тие би можеле да помогнат ако ги замолам, но не сум сигурен дека сакам. Не ни требаат“, рече тој.