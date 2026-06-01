Макрон најавува рекорд: 93 милијарди евра инвестиции доаѓаат во Франција

Францускиот претседател Емануел Макрон во понеделник објави рекордни 93 милијарди евра странски инвестиции, од кои поголемиот дел ќе бидат фокусирани на вештачка интелигенција и центри за податоци. Најавата дојде за време на годишниот самит „Избери Франција“ во Версајската палата, на кој учествуваа околу 200 директори од целиот свет. Минатогодишниот настан донесе најави за проекти вредни 20 милијарди евра, додека овогодинешниот износ ќе го надмине вкупниот износ од 87 милијарди евра собрани во текот на изминатите осум години, објавува Euronews.

„Само ова издание на „Избери Франција“ носи рекорден износ од 93 милијарди евра потврдени инвестиции, кои ќе создадат повеќе од 15.000 работни места. Ова е очигледно најголемото издание досега и е историско“, рече Макрон.

Инвестиции во технологија и индустрија

Најголемиот дел од ветената сума, 45 милијарди евра, доаѓа од јапонскиот технолошки инвеститор SoftBank. Нејзиниот основач, Масајоши Сон, објави за време на викендот дека ќе инвестира 75 милијарди евра во инфраструктура за вештачка интелигенција, вклучувајќи 45 милијарди евра до 2031 година за центри за податоци во северна Франција. Макрон објасни дека другите инвестиции ќе бидат фокусирани и на вештачка интелигенција, центри за податоци, полупроводници, критични минерали, трактори и камиони, челик и здравствена заштита.

Канадскиот менаџер на средства Брукфилд ќе инвестира 8,5 милијарди евра во центар за податоци во областа Ескауден во северна Франција. Инвестициската фирма Ардијан и нордиската платформа за податоци Верн ќе инвестираат 4,2 милијарди евра во центар за податоци во парискиот регион. Американската компанија Сејлсфорс објави инвестиција од 1,7 милијарди евра до 2030 година, вклучувајќи центар за вештачка интелигенција во Париз. Тајванската група Фокскон ќе инвестира 120 милиони евра во Анже на западот од земјата за производствена линија на матични плочи посветени на вештачка интелигенција, во партнерство со францускиот специјалист за суперкомпјутери Бул. Малопродажниот гигант Амазон, кој претходно најави инвестиција од 15 милијарди евра во следните три години, изјави дека ќе создаде дополнителни 1.000 работни места во три логистички центри.

Зајакнување на компјутерскиот капацитет на Европа

Макрон рече дека проектите ќе помогнат „Франција да стане водечка земја за центри за податоци“ и „компјутерски капацитет во Европа“, како и „водечка база за производство на роботи со вештачка интелигенција и за индустријализација преку вештачка интелигенција“.

„Ова јасно го премостува јазот во компјутерскиот капацитет што го имавме во Европа во споредба со САД и Кина“, додаде тој. Синот на СофтБанк рече дека нуклеарната енергија на Франција е клучен фактор во изборот на Франција. „Сега можеме да ја претвориме електричната енергија како суровина во интелигенција со поголема вредност, дури и за извоз“, додаде тој.

Франција најатрактивна за инвеститорите седма година по ред

Од првиот настан „Избери Франција“ во 2018 година, објавени се повеќе од 230 проекти, кои донесоа неколку илјади работни места, според Елисејската палата. Според консултантската компанија EY, Франција привлече најмногу странски инвестиции во Европа седма година по ред, но Макрон нагласи дека ова „не доаѓа природно“. EY вели дека Франција минатата година привлече 852 од 5.026 проекти регистрирани во 47 европски земји, што е пад од 17% во тешка меѓународна средина. Земјата, особено, привлече повеќе проекти поврзани со вештачката интелигенција од кое било друго место во Европа, но индустријата, особено автомобилскиот, хемискиот и металуршкиот сектор, претрпе загуби.

Економистот Силвен Берсингер верува дека најавите од Версај „не треба да го засенат фактот дека вкупните корпоративни инвестиции во Франција опаѓаат, дека реиндустријализацијата останува повеќе желба отколку реалност и дека Франција не мора да изгледа попривлечна за странските инвеститори отколку нејзините соседи“. Макрон, од друга страна, сака да ја направи Франција светски лидер во вештачката интелигенција и најави 1,55 милијарди евра јавни инвестиции за развој на квантни технологии и полупроводници.