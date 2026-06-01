Кина им забранува на експертите за вештачка интелигенција да ја напуштат земјата без дозвола од владата

Кина ќе воведе нови регулативи од јули за да ги заостри контролите врз трансакциите во странство што вклучуваат инвестиции, технологија, податоци и национална безбедност, објави официјален Пекинг.

Најавата за построгите регулативи дојде еден месец откако Пекинг ѝ наложи на Мета да го откаже преземањето на стартапот за вештачка интелигенција Манус.

Новите регулативи треба да стапат во сила на 1 јули, а еден од најзначајните членови на новите закони бара добивање извозни лиценци за одредени категории стоки, технологија, услуги или поврзани податоци.

Новите регулативи ќе му дадат на Пекинг за прв пат сеопфатна и формализирана правна основа за откажување на завршените трансакции во странство, што носи ризици за глобалните инвеститори во почитувањето на регулативите за чувствителни сектори како што се кинеската технологија и вештачката интелигенција.

Владата ја смета вештачката интелигенција за чувствителен сектор што е критичен за националната безбедност и се стреми да го контролира одливот на технологија, интелектуална сопственост и работници од овие чувствителни сектори во странство.

Новите регулативи конкретно го забрануваат прекуграничниот трансфер на експерти во чувствителни сектори без дозвола од владата. Манус ги премести вработените и операциите во Сингапур пред преземањето од страна на Мета.

Инвеститорите „не смеат да пренесуваат стоки, технологии, услуги и сродни податоци чиј извоз е забранет… со испраќање технички персонал надвор од земјата, организирање персонал да работи во други земји (региони), обезбедување технички упатства надвор од границите (на Кина) или организирање прекугранична обука“.

Новите регулативи, исто така, ќе ѝ дадат на владата овластување да спроведува безбедносни прегледи на странски инвестиции или трансфери на средства што можат да влијаат на националната безбедност, а исто така ќе можат да им наложат на инвеститорите да продаваат акции или да престанат да инвестираат. Пекинг, исто така, ќе може да изрекува казни за непочитување.

Одредбите, исто така, вклучуваат можна забрана за странски компании што работат со Кина ако нивните матични земји ги ограничат кинеските инвестиции. На пример, ако Вашингтон стави кинеска технолошка компанија на списокот на санкции, Пекинг би можел да блокира посебно преземање од страна на САД на компанија поврзана со Кина за возврат.

Ројтерс забележува дека регулативите не прецизираат какви видови трансакции или трансфери на средства би биле забранети од причини за национална безбедност.