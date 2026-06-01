Кошмарното сценарио на Брисел за француските избори се остварува: Бардела наспроти Меланшон

ПАРИЗ – Кошмарното сценарио на Брисел повеќе не изгледа неверојатно: претседателски избори во Франција следната година на кои двајцата кандидати во вториот круг потекнуваат од политичките екстреми и имаат длабоко скептичен став кон ЕУ и НАТО.

Џордан Бардела од крајнодесничарскиот Национален собир – националистичката, антиимиграциска партија на Марин Ле Пен – долго време е фаворит за победа на трката во 2027 година, но главните центристички партии се надеваат дека ќе можат да најдат обединувачки предизвикувач кој ќе го победи во вториот круг.

Сепак, таа перспектива за запирање на Бардела наиде на голема потенцијална пречка, бидејќи моментумот се зголемува зад кампањата на жестокиот Жан-Лук Меланшон, лидер на крајнолевичарската партија „Непокорна Франција“. Најновите анкети сугерираат дека тој сега има силни шанси да се квалификува за пресметката во вториот круг – лишувајќи ја трката од центрист кој би можел да ги собере гласачите против крајната десница во втората економија на ЕУ.

Меланшон добива голем дел од својата поддршка од работничките и имигрантските заедници, а неговите критичари го осудија за антисемитизам и „брутализација“ на политиката. Иако би бил голем успех за него да стигне до вториот круг во 2027 година, повеќето анкети предвидуваат дека потоа ќе изгуби од Бардела со убедлива разлика. Изборниот пејзаж веќе го облева францускиот центар во ладна пот.

„Многу луѓе веруваат дека ако треба да изберат помеѓу Непокорната Франција и Националниот собир… тоа би било кошмар. И се согласувам“, рече Едуар Филип, конзервативец, кој се смета за водечки кандидат на мејнстримот во трката за Елисејската палата.

Жералд Дарманин, министер за правда под либералниот претседател Емануел Макрон, исто така предупреди дека Меланшон сега е на пат да биде главен предизвикувач на крајната десница. „Мора да носите трепкачи за да не го видите тоа“, рече тој.

Шокантни анкети

Минатата недела, две анкети ја потресоа политичката класа на Франција. Првата, спроведена од Одокса, го покажа Меланшон рамо до рамо на второто место по Бардела со поранешниот премиер од центарот Филип. Втората анкета, од Toluna-Harris Interactive, покажа дека Меланшон се квалификува за вториот круг од гласањето против крајната десница ако има премногу кандидати кои се кандидираат во центарот, вклучувајќи ги Филип и уште еден од поранешните премиери на Макрон, Габриел Атал.

Сепак, сè уште нема знаци дека можноста за елиминирање од претседателската трка се покажува како електрошок терапија што му е потребна на политичкиот центар за да почне да се обединува околу еден кандидат, наместо да го дели полето. Филип од десницата на центарот е заглавен во интензивно соперништво со Атал и ниту еден не покажува никакви индикации дека сака да се откаже.

„Конкуренцијата со Габриел Атал може да биде фатална“, рече Бруно Котре, политички аналитичар во институтот Sciences Po.

„Ако Атал не се повлече до есен, тоа може да ги изостри апетитите на оние од левицата, кои ќе почнат да мислат дека навистина можат да стигнат до вториот круг против крајната десница“, рече тој.

Момче кое се враќа

За Меланшон, националните анкети се драматично враќање откако во голема мера беше отпишан по неговата конфронтациска кампања за општинските избори во март. Анкетите на јавното мислење постојано покажуваат дека 74-годишниот радикален левичар е еден од најомразените француски политичари.Но, Меланшон го заработи неволното восхитување на ривалите за неговата енергична кампања откако во мај објави дека се кандидира на претседателските избори следната година.

На 7 јуни, поддржувачите на крајната левица планираат демонстрација на сила на митинг во Сен Дени, сиромашно предградие северно од Париз, кое „Непокорната Франција“ го доби на локалните избори.

„Тешко е да не се признае дека Меланшон веројатно подобро од кој било друг разбрал како изгледа модерната претседателска кампања“, напиша Станислас Риголт, поранешен портпарол на крајно десничарската партија „Реконквист“ на Ерик Земур.

Потенцијалната пресметка меѓу Меланшон и Бардела од крајната десница (или можеби Марин Ле Пен, доколку ѝ биде дозволено да се кандидира) е нешто што двата табора се обидуваат да го пресретнат. Во последниве години, Меланшон постојано инсистираше дека на крајот тоа ќе биде борба „ние против нив“ против крајната десница, додека традиционалните партии од десниот центар и левиот центар се распаѓаат. На другиот крај од спектарот, членовите на Националниот собир рекоа дека Бардела е убеден дека ќе се соочи со Меланшон или со левичарски кандидат во вториот круг од претседателските избори.

Во Франција, претседателот се избира на гласање во два круга, при што двајцата кандидати со најголем удел на гласови во првиот круг одат во втор круг.

И Ле Пен и Меланшон се наклонуваат кон борбата и веќе почнаа да се расправаат преку интернет за економијата и концептот на крајната левица за „нова Франција“, за кој крајната десница вели дека ја спротиставува новата генерација, многумина со мигрантско потекло, со луѓето со подолго француско потекло.

Изоставени

Кај умерената левица подемот на Меланшон предизвика аларм, со оглед на тоа што е многу малку веројатно дека ќе ги победи сегашните фаворити на крајната десница. Всушност, анкетите покажуваат дека поддршката за Бардела е повеќе од 70 проценти во пресметката со Меланшон во вториот круг. Анкетата на „Толуна-Харис Интерактив“ од минатата недела покажа дека Бардела би победил против Меланшон со 68 проценти од гласовите.

„Меланшон сака да биде крал на гробиштата на левицата“, рече функционер на Социјалистичката партија, кој доби анонимност за да разговара за внатрешната политика. „Навистина треба да се потрудиме“, додаде тој.

Но, левиот центар никогаш не изгледал подалеку од мобилизирање на своите сили. Минатиот месец, Социјалистичката партија беше блиску до имплозија кога една третина од нејзиното раководство ја напушти партијата поради тензиите меѓу претседателот на партијата Оливие Форе и клучниот сојузник Борис Вало.

Еден од најсилните претседателски кандидати за левицата, европратеникот Рафаел Глуксман, се обиде да собере моментум минатата недела, со промоција на книга и повеќе интервјуа. Но, тој беше ослабен од сомнежите за неговите таленти за време на кампањата и протекувањето на интерен меморандум во кој се сугерираше дека треба да избегнува да ги таргетира сиромашните гласачи.

Според Котрес, политичкиот аналитичар кој ги проучувал повеќекратните претседателски кампањи на Меланшон, лидерот на крајната левица предизвикува поделби, но исто така може да привлече и поширока група гласачи.

„Меланшон е сакан од левицата затоа што е абразивен, не прави отстапки за капитализмот, но постојат и други аспекти на неговата личност, добро ја познава историјата и може да ја види пошироката слика“, рече Котрес. „Тој го омекнува својот имиџ… знае како да води претседателска кампања“, рече тој.

Предизвик за централната десница

Но, не е само умерената левица загрижена за порастот на популарноста на Меланшон. Централната десница е исто така под закана. На претседателските избори во 2022 година, Меланшон освои близу 22 проценти од гласовите во првиот круг од гласањето. Тоа би можело да се покаже како многу конкурентно ниво. Во последната анкета на „Одокса“, Бардела се сметаше за победник во првиот круг со 32 проценти, додека Филип имаше 17 проценти, а Меланшон 16 проценти.

Проблемот на Филип е што голем дел од неговата енергија се троши за одбрана од конкуренцијата од Бруно Рејто, лидер на конзервативната партија „Републиканци“, и хиперактивниот центрист Атал, кој минатиот месец објави дека се кандидира за претседателските избори. Неодамна, соперништвото меѓу Филип и Атал се фокусираше – донекаде бизарно – на тоа кој од нив повеќе личи на поранешниот претседател Жак Ширак.

„Работите се комплицирани во политичкиот центар затоа што неговите лидери се премногу зафатени со меѓусебно напаѓање“, рече лице блиско до Макрон.

„Слушнав многу за тоа кои се тие… а недоволно за земјата или за какви било нови идеи“, додаде лицето. Поддржувачите на Атал и Филип рекоа дека двајцата мажи – двајцата поранешни премиери под Макрон – на крајот ќе постигнат договор и ќе се обединат зад еден кандидат. Но, постојат индикации дека разговорите можеби нема да бидат толку едноставни. На брифинг со печатот во четврток, советник на Атал ја спомена можноста тој да остане во трката до крајот ако заканата од Меланшон се повлече. „Тоа би ја променило играта“, рече советникот.

„Мораме да работиме врз претпоставката дека можеби едниот или другиот нема да се повлече“, рече сојузник на Филип.

Со нешто помалку од една година до претседателските избори, има уште време да се решат разликите. Но, во меѓувреме, крајната десница и крајната левица ја потврдуваат својата контрола на трката. (Политико)