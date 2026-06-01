Бура ја парализира Австрија: Гром удри во кулата на замокот, сообраќаен хаос

Бура, силен дожд и бројни удари од гром парализираа големи делови од Австрија во неделата. Моќен систем на грмотевици пристигна од Германија и остави значителна штета по себе. Само во Горна Австрија беа регистрирани околу илјада интервенции на пожарникари и други служби за итни случаи.

Од Горна Австрија до Бургенланд, фронтот на бура собори дрвја, блокираше патишта и го запре железничкиот сообраќај. Налети на ветер до 115 километри на час беа измерени во Енс, а некои луѓе мораа да бидат спасени од реките и езерата, објавува Krone.at.

Еден од највпечатливите настани се случи во Доберсберг во Долна Австрија, каде што гром удри во кулата на замокот околу 16 часот и предизвика пожар. Неколку противпожарни бригади беа повикани на местото на настанот, а по час и половина интервенција, ситуацијата беше ставена под контрола.

Sonntagnachmittag wurden fünf Feuerwehren um 16:10 Uhr zum Brand des Schlossturms nach einem Blitzschlag in Dobersberg alarmiert. Mittels Drehleiter konnte der Brand rasch gelöscht werden. pic.twitter.com/uNBZYCK7WG — Feuerwehr Waidhofen/Thaya (@FFWaidhofen) May 31, 2026

Во Долна Австрија беа регистрирани околу 140 интервенции, а регионите Валдвиртел и Моствиртел беа најтешко погодени. На патот Б5 во близина на Пфафеншлаг, дрво падна врз автомобил управуван од жена која се спаси со полесни повреди.

Особено бурно беше во Ернстофен во округот Амштетен, каде што службите добија стотици повици од граѓани за само 20 минути. Во округот Шајбс, обилните дождови предизвикаа лизгање на земјиштето, додека во Санкт Валентин дрво падна на железничката контактна мрежа, предизвикувајќи пожар и запирање на воз.

Тирол исто така не беше поштеден од бурата. Во Кицбил, 68-годишна жена беше погодена во главата од скршена гранка за време на бурата. И покрај повредата, таа самата повика помош и беше однесена во болницата во Санкт Јохан во Тирол.

Во Штаерска, обилните дождови и силните ветрови, исто така, предизвикаа бројни интервенции. Во областа Вилден Берг во близина на Маутерн, 387 посетители беа спасени, додека Кнителфелд повторно беше погоден од бури по бурите претходниот ден.

Залцбуршките езера беа исто така напнати. Спасувачите извлекуваа чамци на неколку езера, а едрилица делумно потона на Фушлзе. Неколку луѓе кои се занимаваа со водни спортови беа привремено прогласени за исчезнати, но беа пронајдени неповредени по бурата.

Во Форарлберг, удар од гром предизвика прекин на електричната енергија, привремено оставајќи околу 590 домаќинства без струја. Метеорологот Николас Цимерман истакна дека во Австрија во текот на мај се регистрирани околу 150.000 удари од гром, што е околу 20 проценти повеќе од просекот во последните 15 години.