Индонезија: Бомба од Втората светска војна уби најмалку пет лица, а 20 се повредени

Во страшна несреќа што се случи во индонезиско село во источниот регион на Папуа, најмалку пет лица загинаа, додека 20 беа повредени. Полицијата се сомнева дека причина за несреќата е активирање на експлозивна направа останата од Втората светска војна.

Силна експлозија одекнала под куќа изградена на потпорници, по што следела ужасна сцена.

Според снимките објавени од локалниот медиум Компас ТВ, грмотевица го исплашила населението, проследена со голема огнена топка и густ столб од црн чад.

CCTV footage from Pelabuhan Biak shows the moment a suspected World War II bomb exploded in Biak Numfor Regency, Papua, Indonesia. LATEST UPDATE: Five people killed, and three others remain missing. pic.twitter.com/1JYk1nAQfh — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 31, 2026

Девет куќи беа целосно уништени во насилната детонација.

Портпаролот на полицијата во Папуа, Чахјо Сукарнито, ги потврди сомнежите на истражителите за потеклото на експлозивната направа.

„Се сомнева дека изворот на експлозијата била бомба или минофрлач останат од Втората светска војна“, рече Сукарнито.

Ситуацијата на терен е сè уште тешка. Најмалку 19 лица се наоѓаат во болница поради полесни повреди, а три лица официјално се водат како исчезнати. Спасувачките служби и полицијата продолжуваат да ги пребаруваат урнатините.

Оваа област на Индонезија има тешка историска позадина кога станува збор за неексплодирани убојни средства. За време на Втората светска војна, Индонезија беше едно од главните боишта, каде што се водеа жестоки борби по јапонската окупација, а сојузничките сили потоа започнаа голема офанзива за да ја вратат контролата врз стратешки важниот регион.